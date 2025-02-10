https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/2025in-subat-ayinda-vizyona-girecek-filmler-romantik-komediden-korku-filmine-kadar-dikkat-ceken-1093545788.html

2025'in Şubat ayında vizyona girecek filmler: Romantik komediden korku filmine kadar dikkat çeken yapımlar

2025'in Şubat ayında vizyona girecek filmler: Romantik komediden korku filmine kadar dikkat çeken yapımlar

Sputnik Türkiye

Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında yer alan Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2, Ünlü sanatçı Bob Dylan'ın hayatını konu olan 'Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez' ve... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T20:05+0300

2025-02-10T20:05+0300

2025-02-10T20:05+0300

yaşam

bob dylan

ufuk bayraktar

yıldıray şahinler

sevgililer günü

oscar

theo james

bridget jones

gerard butler

timothee chalamet

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Sevgililer Günü için romantik filmler, yaklaşan Oscar töreninde ödül arayan sanat yapımları ve küçükler için animasyon filmleri gibi dikkat çeken sinema yapımları, Şubat'ta sinemaseverlerle buluşuyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2Uğur Bayraktar'ın yazıp yönettiği filmde Adnan karakteri, kötülükleriyle Cevahir'in (Ufuk Bayraktar) hayatını altüst edecek. Sevilen bir kabadayının yükseliş hikâyesini anlatan filmde Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler rol alıyor.Bob Dylan: Tam Bir BilinmezÜnlü sanatçı Bob Dylan'ın hayatını konu olan 'Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez' aldığı ödül ve adaylıklarıyla haftanın dikkat çeken filmleri arasında. New York, 1961. Bob Dylan adında 19 yaşında bilinmeyen biri devrim niteliğindeki yeteneğiyle kente gelir. Greenwich Village'daki müzik ikonlarıyla hızlı yükselişinde ilişkiler kurar ve dünya çapında yankı uyandıran bir performansla sonuçlanır. Timothee Chalamet Bob Dylan'ı canlandırırken Monica Barbaro ise ünlü sanatçı Joan Baez'i canlandırıyor. Film 'En İyi Film' Oscar'na aday gösterildi. Chalamet ise 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ına aday.Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma OperasyonuKüçük sinemaseverler için vizyona girecek filmler arasında 'Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu' keyifli bir zaman vaat ediyor. Dedektif Sun, çok ihtiyaç duyduğu bir tatil için görünüşte normal bir uçağa biner, ancak gizemli bir milyoner hayatına yönelik bir tehdit aldığında, Sun tekrar davaya döner. Yalanlardan oluşan bir ağa sıkışan Sun, çok geç olmadan suçluyu bulmalıdır.KarabasanÜnlü oyuncu Sam Claflin'in başrolünde olduğu Karabasan filminde, çocukluğundan gelen uğursuz bir tehdit onu rahatsız etmeye tekrar başlar. Artık bir baba olan genç adam en derin iç korkusuyla çaresizce mücadele eder. Ancak bu sefer mücadele kendisi için değil, ailesi içindir.Bridget Jones: Onun için çıldırıyorSevilen romantik komedi film serisinin dördüncüsü olan Bridget Jones: Onun için çıldırıyor filmi artık ellili yaşlarında olan Bridget'in yeni aşk maceralarını ve hayatındaki değişimleri konu alıyor. Bridget Jones, ailesi, arkadaşları ve eski sevgilisi Daniel'in yardımıyla dul ve bekar bir anne olarak hayatını sürdürüyor. Ancak Bridget bu sefer başını çöpçatan uygulamasıyla belaya sokuyor.Aşk Sadece Bir AnRüzgar ile Hayal tanışırlar ve aşık olurlar. Ancak Hayal’in ailesi, Rüzgar hakkında korkunç bir detayı öğrenir ve iki sevgilinin birlikte olmasını engeller. Rüzgar, tüm zorluklara rağmen sevdiği kadından vazgeçmez. İlişkileri üçüncü kişilerin etkisiyle son bulur ama kader iki sevgiliyi tekrar birleştirecektir. Filminde Emirhan Çakal, Berfin Nilsu Aktaş ve Gonca Vuslateri rol alıyor.Kaptan Amerika: Cesur Yeni DünyaMarvel dünyasından Kaptan Amerika serisinin son filminde Chris Evans rol almıyor ancak Harrison Ford, Liv Tyler ve Anthony Mackie gibi isimler dikkat çekiyor. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminde Yeni Kaptan Amerika Sam Wilson, kendini uluslararası bir maceranın ortasında bulur. Sam kötü niyetli küresel bir planın ardındaki nedeni bulmak zorundadır.Suç Takımı 2: PanteraGerard Butler'ın başrolünde olduğu, Avrupa'nın en büyük elmas soygununu gerçekleştirmeye çalışan bir çetenin hikâyesini konu alan Suç Takımı 2: Pantera filmi gerilim, aksiyon ve macera filmleri sevenler için Şubat ayında vizyona giriyor. Big Nick, elmas hırsızlarının kötü şöhretli Panter mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie'nin peşine düşüyor. Donnie ise dünyanın en büyük elmas borsasına büyük bir soygun planlıyor.The MonkeyStephen King'in öyküsünden uyarlanan, lanetli bir oyuncak maymunun peşini bırakmadığı iki kardeşin hikayesini konu alan Monkey filmi Şubat ayının dikkat çeken korku filmleri arasında. Theo James ve Elijah Wood başrollerde oynuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/14-subatta-vizyona-girecek-filmler-sevgililer-gununde-iki-romantik-yapim-dikkat-cekiyor-1093544737.html

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bob dylan, ufuk bayraktar, yıldıray şahinler, sevgililer günü, oscar, theo james, bridget jones, gerard butler, timothee chalamet