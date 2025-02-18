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Valilikler duyurdu: Yarın eğitime 1 gün ara verildi
Valilikler duyurdu: Yarın eğitime 1 gün ara verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Gümüşhane, Ordu ve Amasya’da yarın eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verildi. Meteoroloji... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Gümüşhane, Ordu ve Amasya’da yarın eğitime bir gün ara verildi.Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm okulların tatil edildiği, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Ordu’da ise Aybastı, Çaybaşı, Gölköy gibi 10 ilçenin tamamında ve diğer bazı ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilirken, Amasya’da da tüm eğitim kurumları bir günlüğüne tatil edildi.Gümüşhane'de eğitime ara verildiGümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle tüm okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Ordu'da bazı ilçelerde 1 gün okullar tatil olduOrdu Valiliği’nin açıklamasında, kentin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Amasya'da yarın okullar tatil olacakAmasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat’ta eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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Valilikler duyurdu: Yarın eğitime 1 gün ara verildi

20:44 18.02.2025
© AAOkullara kar tatili
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Gümüşhane, Ordu ve Amasya’da yarın eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, ulaşımda yaşanabilecek riskler, buzlanma ve tipi tehlikesi gerekçe gösterilerek bu kararın alındığı açıklandı.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Gümüşhane, Ordu ve Amasya’da yarın eğitime bir gün ara verildi.
Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm okulların tatil edildiği, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Ordu’da ise Aybastı, Çaybaşı, Gölköy gibi 10 ilçenin tamamında ve diğer bazı ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilirken, Amasya’da da tüm eğitim kurumları bir günlüğüne tatil edildi.

Gümüşhane'de eğitime ara verildi

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle tüm okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ordu'da bazı ilçelerde 1 gün okullar tatil oldu

Ordu Valiliği’nin açıklamasında, kentin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Amasya'da yarın okullar tatil olacak

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat’ta eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
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Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı
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