https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/valilikler-duyurdu-yarin-egitime-1-gun-ara-verildi-1093781316.html

Valilikler duyurdu: Yarın eğitime 1 gün ara verildi

Valilikler duyurdu: Yarın eğitime 1 gün ara verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Gümüşhane, Ordu ve Amasya’da yarın eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verildi. Meteoroloji... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T20:44+0300

2025-02-18T20:44+0300

2025-02-18T20:44+0300

türkiye

kar

kar fırtınası

kar tatili

gümüşhane

ordu

amasya

amasya valiliği

hava

hava sıcaklığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101334/17/1013341772_0:48:1200:723_1920x0_80_0_0_1babc064b294f88b5d140b2b8d7084cf.jpg

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Gümüşhane, Ordu ve Amasya’da yarın eğitime bir gün ara verildi.Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm okulların tatil edildiği, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Ordu’da ise Aybastı, Çaybaşı, Gölköy gibi 10 ilçenin tamamında ve diğer bazı ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilirken, Amasya’da da tüm eğitim kurumları bir günlüğüne tatil edildi.Gümüşhane'de eğitime ara verildiGümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle tüm okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Ordu'da bazı ilçelerde 1 gün okullar tatil olduOrdu Valiliği’nin açıklamasında, kentin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Amasya'da yarın okullar tatil olacakAmasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat’ta eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/milli-egitim-bakanligi-engelli-ogretmen-atamasi-icin-takvimi-acikladi-1093780441.html

türkiye

gümüşhane

ordu

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar, kar fırtınası, kar tatili, gümüşhane, ordu, amasya, amasya valiliği, hava, hava sıcaklığı, buzlanma