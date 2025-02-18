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TSK’nın ‘ihraç’ kararı mahkemeye taşınıyor: 4 teğmen daha dava açmaya hazırlanıyor
TSK’nın ‘ihraç’ kararı mahkemeye taşınıyor: 4 teğmen daha dava açmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenden Serhat Gündar’ın, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmasının ardından diğer teğmenlerin dava süreci... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler dava açmaya hazırlanıyor. İlk davayı açan Teğmen Serhat Gündar’ın ardından diğer teğmenler de harekete geçti. 3 kentte 5 ayrı davanın açılacağı öne sürüldü.Teğmenler ne ceza almıştı?Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini açıklamıştı.Dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nun beş üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin eylemleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) tartışılır hale getirerek, ‘toplumda ayrışmaya sebep oldukları’ ve ordunun vatan, millet ve Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları belirtilmişti.Bu hafta 2 dava daha açılacakGazeteci Rıfat Kırcı'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri dönebilmek için davalardan ilkini Teğmen Serhat Gündar Ankara 20. İdare Mahkemesi’ne açmıştı. Diğer teğmenler de dava dilekçelerini hazırlama aşamasında. Teğmenlerin avukatları 60 günlük itiraz süreci olduğunu hatırlattı.İlk davanın Ankara açıldığı, diğer davaların ise yolda olduğu vurgulanan açıklamada “Bu hafta içerisinde 2 yeni dava daha açabiliriz” dendi.Davaların 3 farklı kentte açılacağını belirten avukat “Isparta’da kara havacılık okulunda olan var. İstanbul’da olan var. Ankara’da topçuluk okulunda olan var. Isparta’daki dava Konya’da açılacak. Aynı olaydan 5 kişinin ihracı söz konusu olsa da her birinin kendine göre özel bazı detayları barındıracaktır tabi” değerlendirmesinde bulundu.
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türkiye, ankara, konya, türk silahlı kuvvetleri (tsk), idare mahkemesi, milli savunma bakanlığı (msb), haberler
türkiye, ankara, konya, türk silahlı kuvvetleri (tsk), idare mahkemesi, milli savunma bakanlığı (msb), haberler

TSK’nın ‘ihraç’ kararı mahkemeye taşınıyor: 4 teğmen daha dava açmaya hazırlanıyor

12:01 18.02.2025
© FotoğrafTeğmen Ebru Eroğlu
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf
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TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenden Serhat Gündar’ın, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmasının ardından diğer teğmenlerin dava süreci için uzman idare hukukçularından mütalaa beklediği iddia edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler dava açmaya hazırlanıyor. İlk davayı açan Teğmen Serhat Gündar’ın ardından diğer teğmenler de harekete geçti. 3 kentte 5 ayrı davanın açılacağı öne sürüldü.

Teğmenler ne ceza almıştı?

Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini açıklamıştı.
Dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nun beş üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin eylemleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) tartışılır hale getirerek, ‘toplumda ayrışmaya sebep oldukları’ ve ordunun vatan, millet ve Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları belirtilmişti.

Bu hafta 2 dava daha açılacak

Gazeteci Rıfat Kırcı'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri dönebilmek için davalardan ilkini Teğmen Serhat Gündar Ankara 20. İdare Mahkemesi’ne açmıştı. Diğer teğmenler de dava dilekçelerini hazırlama aşamasında. Teğmenlerin avukatları 60 günlük itiraz süreci olduğunu hatırlattı.
İlk davanın Ankara açıldığı, diğer davaların ise yolda olduğu vurgulanan açıklamada “Bu hafta içerisinde 2 yeni dava daha açabiliriz” dendi.
Davaların 3 farklı kentte açılacağını belirten avukat “Isparta’da kara havacılık okulunda olan var. İstanbul’da olan var. Ankara’da topçuluk okulunda olan var. Isparta’daki dava Konya’da açılacak. Aynı olaydan 5 kişinin ihracı söz konusu olsa da her birinin kendine göre özel bazı detayları barındıracaktır tabi” değerlendirmesinde bulundu.
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