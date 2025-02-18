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Süper Lig'te bir i̇lk: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray adını tarihe yazdı
Süper Lig'te bir i̇lk: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray adını tarihe yazdı
Sputnik Türkiye
Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönen Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 galip gelerek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyetle Süper... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T13:46+0300
2025-02-18T13:46+0300
galatasaray
çaykur rizespor
süper lig
spor
fenerbahçe
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
derbi
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Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray, kritik deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.📌 Victor Osimhen’in iki kafa golüyle gelen zafer, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı.📌 Bu galibiyetle Sarı-Kırmızılılar, 25. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı.📌 Galatasaray, Süper Lig’deki 20. galibiyetini alarak tarih yazdı.Zorlu mücadelede Rizespor’un tek golü karşılaşmanın son dakikalarında gelirken, Galatasaray savunması skoru korumayı başardı.Süper Lig tarihinde bir i̇lkGalatasaray, bu sezonki ilk 23 maçında tam 20 galibiyet alarak Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.📢 "Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu!"Bu başarıyla Galatasaray, hem puan tablosunda zirve yarışında büyük bir avantaj sağladı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde psikolojik üstünlüğü eline aldı.Fenerbahçe derbisi öncesi kritik galibiyetGalatasaray, bu tarihi galibiyetle birlikte şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbiye daha güçlü bir şekilde hazırlanacak.🔴 Sarı-Kırmızılılar, 25. haftada Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak.🔴 Derbi, ligin zirvesini doğrudan etkileyecek.🔴 Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.
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galatasaray, çaykur rizespor, süper lig, fenerbahçe, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi
galatasaray, çaykur rizespor, süper lig, fenerbahçe, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi

Süper Lig'te bir i̇lk: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray adını tarihe yazdı

13:46 18.02.2025
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönen Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 galip gelerek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyetle Süper Lig'deki 20. galibiyetine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde bir ilke imza attı.
Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray, kritik deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
📌 Victor Osimhen’in iki kafa golüyle gelen zafer, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı.
📌 Bu galibiyetle Sarı-Kırmızılılar, 25. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı.
📌 Galatasaray, Süper Lig’deki 20. galibiyetini alarak tarih yazdı.
Zorlu mücadelede Rizespor’un tek golü karşılaşmanın son dakikalarında gelirken, Galatasaray savunması skoru korumayı başardı.

Süper Lig tarihinde bir i̇lk

Galatasaray, bu sezonki ilk 23 maçında tam 20 galibiyet alarak Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
📢 "Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu!"
Bu başarıyla Galatasaray, hem puan tablosunda zirve yarışında büyük bir avantaj sağladı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde psikolojik üstünlüğü eline aldı.

Fenerbahçe derbisi öncesi kritik galibiyet

Galatasaray, bu tarihi galibiyetle birlikte şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbiye daha güçlü bir şekilde hazırlanacak.
🔴 Sarı-Kırmızılılar, 25. haftada Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak.
🔴 Derbi, ligin zirvesini doğrudan etkileyecek.
🔴 Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.
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