https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/super-ligte-bir-ilk-fenerbahce-derbisi-oncesi-galatasaray-adini-tarihe-yazdi-1093770020.html

Süper Lig'te bir i̇lk: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray adını tarihe yazdı

Süper Lig'te bir i̇lk: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray adını tarihe yazdı

Sputnik Türkiye

Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönen Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 galip gelerek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyetle Süper... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T13:46+0300

2025-02-18T13:46+0300

2025-02-18T13:46+0300

galatasaray

çaykur rizespor

süper lig

spor

fenerbahçe

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

derbi

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Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray, kritik deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.📌 Victor Osimhen’in iki kafa golüyle gelen zafer, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı.📌 Bu galibiyetle Sarı-Kırmızılılar, 25. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı.📌 Galatasaray, Süper Lig’deki 20. galibiyetini alarak tarih yazdı.Zorlu mücadelede Rizespor’un tek golü karşılaşmanın son dakikalarında gelirken, Galatasaray savunması skoru korumayı başardı.Süper Lig tarihinde bir i̇lkGalatasaray, bu sezonki ilk 23 maçında tam 20 galibiyet alarak Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.📢 "Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu!"Bu başarıyla Galatasaray, hem puan tablosunda zirve yarışında büyük bir avantaj sağladı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde psikolojik üstünlüğü eline aldı.Fenerbahçe derbisi öncesi kritik galibiyetGalatasaray, bu tarihi galibiyetle birlikte şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbiye daha güçlü bir şekilde hazırlanacak.🔴 Sarı-Kırmızılılar, 25. haftada Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak.🔴 Derbi, ligin zirvesini doğrudan etkileyecek.🔴 Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/rizespor-galatasaray-maci-sonrasi-gundem-oldu-musleradan-sasirtan-hareket-1093747255.html

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Sputnik Türkiye

galatasaray, çaykur rizespor, süper lig, fenerbahçe, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi