https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sgkdan-yaslilik-ayligi-aciklamasi-kimler-faydalanacak-2008-ve-oncesi-ise-girisliler-dikkat-1093761729.html

SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması: Kimler faydalanacak? 2008 ve öncesi işe girişliler dikkat

SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması: Kimler faydalanacak? 2008 ve öncesi işe girişliler dikkat

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığı şartlarını duyurdu. 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan ve belirli... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T11:53+0300

2025-02-18T11:53+0300

2025-02-18T11:53+0300

ekonomi

sgk

yaşlılık aylığı

engelli ve yaşlılık aylığı

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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak 2025 tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar için farklı kriterler uygulanacak. Yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılar için çalışma gücü kaybı ve prim gün sayısı esas alınacak.Bu kriterleri sağlayanlar, yaşlılık aylığı başvurusunda bulunabilecek.4/1-(A) kapsamındaki sigortalılar kimler?4/1-(A) statüsündeki sigortalılar, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan sağlık sorunları nedeniyle iş göremez hale gelen çalışanları kapsıyor. Bu sigortalılar için belirlenen şartlar doğrultusunda yaşlılık aylığı bağlanması mümkün oluyor.Yaşlılık aylığı ne kadar?Yaşlılık aylığı miktarı, ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişiklik gösteriyor. Formülasyon kapsamında hesaplanan yaşlılık aylıkları farklılık gösterse de en düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 TL olarak belirlenmiş durumda.SGK’nın açıklamalarına göre, yaşlılık aylığı almak isteyenlerin prim gün sayısını ve sigortalılık sürelerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor. Başvurular ve detaylar için SGK’nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

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Sputnik Türkiye

sgk, yaşlılık aylığı, engelli ve yaşlılık aylığı