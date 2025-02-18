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SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması: Kimler faydalanacak? 2008 ve öncesi işe girişliler dikkat
SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması: Kimler faydalanacak? 2008 ve öncesi işe girişliler dikkat
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığı şartlarını duyurdu. 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan ve belirli... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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yaşlılık aylığı
engelli ve yaşlılık aylığı
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak 2025 tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar için farklı kriterler uygulanacak. Yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılar için çalışma gücü kaybı ve prim gün sayısı esas alınacak.Bu kriterleri sağlayanlar, yaşlılık aylığı başvurusunda bulunabilecek.4/1-(A) kapsamındaki sigortalılar kimler?4/1-(A) statüsündeki sigortalılar, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan sağlık sorunları nedeniyle iş göremez hale gelen çalışanları kapsıyor. Bu sigortalılar için belirlenen şartlar doğrultusunda yaşlılık aylığı bağlanması mümkün oluyor.Yaşlılık aylığı ne kadar?Yaşlılık aylığı miktarı, ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişiklik gösteriyor. Formülasyon kapsamında hesaplanan yaşlılık aylıkları farklılık gösterse de en düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 TL olarak belirlenmiş durumda.SGK’nın açıklamalarına göre, yaşlılık aylığı almak isteyenlerin prim gün sayısını ve sigortalılık sürelerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor. Başvurular ve detaylar için SGK’nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.
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sgk, yaşlılık aylığı, engelli ve yaşlılık aylığı
sgk, yaşlılık aylığı, engelli ve yaşlılık aylığı

SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması: Kimler faydalanacak? 2008 ve öncesi işe girişliler dikkat

11:53 18.02.2025
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığı şartlarını duyurdu. 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan ve belirli kriterleri sağlayanlara aylık bağlanacak. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Başvuru yapacak sigortalılar için prim günü ve sigortalılık süresi şartları detaylandırıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak 2025 tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar için farklı kriterler uygulanacak. Yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılar için çalışma gücü kaybı ve prim gün sayısı esas alınacak.
Çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 olanlar: Sigortalılık süresi: 18 yıl
Prim gün sayısı: 4100 gün
Çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 olanlar:Sigortalılık süresi: 16 yıl
Prim gün sayısı: 3700 gün
Bu kriterleri sağlayanlar, yaşlılık aylığı başvurusunda bulunabilecek.

4/1-(A) kapsamındaki sigortalılar kimler?

4/1-(A) statüsündeki sigortalılar, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan sağlık sorunları nedeniyle iş göremez hale gelen çalışanları kapsıyor. Bu sigortalılar için belirlenen şartlar doğrultusunda yaşlılık aylığı bağlanması mümkün oluyor.

Yaşlılık aylığı ne kadar?

Yaşlılık aylığı miktarı, ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişiklik gösteriyor. Formülasyon kapsamında hesaplanan yaşlılık aylıkları farklılık gösterse de en düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 TL olarak belirlenmiş durumda.
SGK’nın açıklamalarına göre, yaşlılık aylığı almak isteyenlerin prim gün sayısını ve sigortalılık sürelerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor. Başvurular ve detaylar için SGK’nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.
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