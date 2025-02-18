https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/18-subat-kar-tatili-hangi-il-ve-ilcelerde-okullar-tatil-edildi-valilikler-pes-pese-duyurdu-1093756654.html

18 Şubat kar tatili: Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Valilikler peş peşe duyurdu

18 Şubat kar tatili: Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Valilikler peş peşe duyurdu

Sputnik Türkiye

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler ve veliler, "18 Şubat Salı okullar tatil mi?" ve "Okullar bugün tatil mi?" sorularının yanıtını merak ediyor. Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.

2025-02-18T09:55+0300

2025-02-18T09:55+0300

2025-02-18T10:17+0300

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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Kastamonu ve Sinop Valilikleri, 18 Şubat Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Samsun'da ise bazı ilçelerde eğitime tamamen ara verildi. Peki, bugün okullar hangi illerde tatil edildi? 18 Şubat'ta okullar var mı? İşte, kar tatiliyle ilgili il il son dakika gelişmeleri…Bugün okullar tatil mi?Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.Bununla birlikte Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü il merkezinde ” taşımalı eğitime” bir gün ara verildiği aktarıldı.Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise benzer şekilde “Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu görevlisi engelliler, hamileler ve ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 17 Şubat Salı günü 1 gün idari izinli olacak.Amasya’da kar yağışı nedeniyle, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verildi. Amasya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.İstanbul ve Ankara’da Okullar Tatil Olacak mı?Meteoroloji verilerine göre, Sibirya soğukları etkisini göstermeye başladı. Ankara’da bugün karla karışık yağmur, yarın ise kar yağışı bekleniyor.İstanbul’da ise 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren kar yağışının başlaması öngörülüyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir karar açıklamadı.

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