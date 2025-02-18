https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/18-subat-kar-tatili-hangi-il-ve-ilcelerde-okullar-tatil-edildi-valilikler-pes-pese-duyurdu-1093756654.html
18 Şubat kar tatili: Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Valilikler peş peşe duyurdu
18 Şubat kar tatili: Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Valilikler peş peşe duyurdu
Sputnik Türkiye
Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler ve veliler, "18 Şubat Salı okullar tatil mi?" ve "Okullar bugün tatil mi?" sorularının yanıtını merak ediyor. Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.
2025-02-18T09:55+0300
2025-02-18T09:55+0300
2025-02-18T10:17+0300
türkiye
meteoro
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
istanbul kar yağışı
okullar tatil
son dakika okullar tatil
samsun
kastamonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093606250_0:37:3069:1763_1920x0_80_0_0_f1d10d9a30d3255c4ab96dad2aabf43d.jpg
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Kastamonu ve Sinop Valilikleri, 18 Şubat Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Samsun'da ise bazı ilçelerde eğitime tamamen ara verildi. Peki, bugün okullar hangi illerde tatil edildi? 18 Şubat'ta okullar var mı? İşte, kar tatiliyle ilgili il il son dakika gelişmeleri…Bugün okullar tatil mi?Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.Bununla birlikte Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü il merkezinde ” taşımalı eğitime” bir gün ara verildiği aktarıldı.Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise benzer şekilde “Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu görevlisi engelliler, hamileler ve ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 17 Şubat Salı günü 1 gün idari izinli olacak.Amasya’da kar yağışı nedeniyle, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verildi. Amasya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.İstanbul ve Ankara’da Okullar Tatil Olacak mı?Meteoroloji verilerine göre, Sibirya soğukları etkisini göstermeye başladı. Ankara’da bugün karla karışık yağmur, yarın ise kar yağışı bekleniyor.İstanbul’da ise 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren kar yağışının başlaması öngörülüyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir karar açıklamadı.
türkiye
istanbul kar yağışı
samsun
kastamonu
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093606250_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03de1111449610e6bac4ede9273ee2d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoro, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, istanbul kar yağışı, okullar tatil, son dakika okullar tatil, samsun, kastamonu, samsun valiliği, sinop
meteoro, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, istanbul kar yağışı, okullar tatil, son dakika okullar tatil, samsun, kastamonu, samsun valiliği, sinop
18 Şubat kar tatili: Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Valilikler peş peşe duyurdu
09:55 18.02.2025 (güncellendi: 10:17 18.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
18 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Kastamonu, Sinop ve Samsun'da taşımalı eğitime ara verildiği açıklanırken, Samsun’un bazı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edildi. Yoğun kar yağışı için tarih verilirken "İstanbul ve Ankara'da okullar tatil olacak mı" sorusu da gündemde.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Kastamonu ve Sinop Valilikleri, 18 Şubat Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Samsun'da ise bazı ilçelerde eğitime tamamen ara verildi. Peki, bugün okullar hangi illerde tatil edildi? 18 Şubat'ta okullar var mı? İşte, kar tatiliyle ilgili il il son dakika gelişmeleri…
Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.
Bununla birlikte Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü il merkezinde ” taşımalı eğitime” bir gün ara verildiği aktarıldı.
Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise benzer şekilde “Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu görevlisi engelliler, hamileler ve ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 17 Şubat Salı günü 1 gün idari izinli olacak.
Amasya’da kar yağışı nedeniyle, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verildi. Amasya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İstanbul ve Ankara’da Okullar Tatil Olacak mı?
Meteoroloji verilerine göre, Sibirya soğukları etkisini göstermeye başladı. Ankara’da bugün karla karışık yağmur, yarın ise kar yağışı bekleniyor.
İstanbul’da ise 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren kar yağışının başlaması öngörülüyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir karar açıklamadı.