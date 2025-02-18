https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sgk-uzmani-tarih-verip-uyardi-bu-emekliler-bayram-ikramiyesini-kaciracak-1093767884.html
SGK uzmanı tarih verip uyardı: Bu emekliler bayram ikramiyesini kaçıracak
SGK uzmanı tarih verip uyardı: Bu emekliler bayram ikramiyesini kaçıracak
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Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili kritik açıklama! Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar bayram ikramiyesi alamayacak. Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2025-02-18T13:25+0300
2025-02-18T13:25+0300
2025-02-18T13:25+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli
bayram ikramiyesi
özgür erdursun
sgk uzmanı
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
sgk
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Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlamasıyla birlikte emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı emekli ikramiyeleri için çalışmaların başladığını duyurdu.Ödemelerin Mart ayının son haftasında yapılması beklenirken, bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı konusunda resmi açıklamalar Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında netleşecek.Emekli bayram i̇kramiyesi ne kadar olacak? İşte olası senaryolarMevcut emekli ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödeniyor. İkramiyenin artırılmasıyla ilgili birkaç olasılık masada:Martta emeklilik başvurusu yapanlar dikkatSGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik bir tarih verdi. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şubat ayında emeklilik müracaatında bulunanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alır, Mart ayında emeklilik müracaatında bulunanlar alamaz” ifadelerini kullandı.Bu açıklama, EYT düzenlemesiyle kademeli prim sistemine geçen yüz binlerce emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Emeklilik için Mart ayının ilk günlerinde dahi başvuranların Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkını kaybedeceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bakan-murat-kurum-yeni-sosyal-konut-kampanyasini-duyurdu-81-ilde-basliyor-1093763191.html
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emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli, bayram ikramiyesi, özgür erdursun, sgk uzmanı, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), sgk
emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli, bayram ikramiyesi, özgür erdursun, sgk uzmanı, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), sgk
SGK uzmanı tarih verip uyardı: Bu emekliler bayram ikramiyesini kaçıracak
Emeklilere ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili kritik detay ortaya çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mart ayında emeklilik başvurusu yapanların bayram ikramiyesi alamayacağını açıkladı. Öte yandan, 2025 yılı için ikramiye artışı gündemde. Yeni rakamlar Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında netleşecek.
Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlamasıyla birlikte emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı emekli ikramiyeleri için çalışmaların başladığını duyurdu.
Ödemelerin Mart ayının son haftasında yapılması beklenirken, bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı konusunda resmi açıklamalar Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında netleşecek.
Emekli bayram i̇kramiyesi ne kadar olacak? İşte olası senaryolar
Mevcut emekli ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödeniyor. İkramiyenin artırılmasıyla ilgili birkaç olasılık masada:
Ocak ayındaki yüzde 15.75’lik maaş artışı dikkate alınırsa
, yeni ikramiye 3.500 TL’ye çıkabilir
ve toplam ödeme 7 bin TL’yi bulabilir.
2024 enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa
, bayram başına 4.500 TL
, toplamda 9 bin TL ödeme yapılabilir.
Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50’lik bir artış söz konusu olursa
, emekli başına ödenecek ikramiye yine 4.500 TL seviyesinde olabilir.
Seyyanen bir artış yapılması halinde ise
rakamın 5.000 TL’ye çıkması ve toplam ödemenin 10 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.
Martta emeklilik başvurusu yapanlar dikkat
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik bir tarih verdi. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şubat ayında emeklilik müracaatında bulunanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alır, Mart ayında emeklilik müracaatında bulunanlar alamaz” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, EYT düzenlemesiyle kademeli prim sistemine geçen yüz binlerce emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Emeklilik için Mart ayının ilk günlerinde dahi başvuranların Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkını kaybedeceği belirtiliyor.