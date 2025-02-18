https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sgk-uzmani-tarih-verip-uyardi-bu-emekliler-bayram-ikramiyesini-kaciracak-1093767884.html

SGK uzmanı tarih verip uyardı: Bu emekliler bayram ikramiyesini kaçıracak

SGK uzmanı tarih verip uyardı: Bu emekliler bayram ikramiyesini kaçıracak

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili kritik açıklama! Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar bayram ikramiyesi alamayacak. Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2025-02-18T13:25+0300

2025-02-18T13:25+0300

2025-02-18T13:25+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

emekli

bayram ikramiyesi

özgür erdursun

sgk uzmanı

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

sgk

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Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlamasıyla birlikte emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı emekli ikramiyeleri için çalışmaların başladığını duyurdu.Ödemelerin Mart ayının son haftasında yapılması beklenirken, bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı konusunda resmi açıklamalar Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında netleşecek.Emekli bayram i̇kramiyesi ne kadar olacak? İşte olası senaryolarMevcut emekli ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödeniyor. İkramiyenin artırılmasıyla ilgili birkaç olasılık masada:Martta emeklilik başvurusu yapanlar dikkatSGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik bir tarih verdi. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şubat ayında emeklilik müracaatında bulunanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alır, Mart ayında emeklilik müracaatında bulunanlar alamaz” ifadelerini kullandı.Bu açıklama, EYT düzenlemesiyle kademeli prim sistemine geçen yüz binlerce emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Emeklilik için Mart ayının ilk günlerinde dahi başvuranların Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkını kaybedeceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bakan-murat-kurum-yeni-sosyal-konut-kampanyasini-duyurdu-81-ilde-basliyor-1093763191.html

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