https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bakan-murat-kurum-yeni-sosyal-konut-kampanyasini-duyurdu-81-ilde-basliyor-1093763191.html

Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını duyurdu: 81 ilde başlıyor

Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını duyurdu: 81 ilde başlıyor

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal konut kampanyasının yıl sonuna kadar... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T12:03+0300

2025-02-18T12:03+0300

2025-02-18T12:11+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

murat kurum

emlak konut

hazine

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Bakan Murat Kurum, 81 ilde yeni sosyal konut projelerinin başlatılacağını belirtti. Bu kapsamda, valiliklere genelge gönderildiğini ifade eden Kurum, konut ihtiyacının belirlenmesi için ilgili arazilerde etüt çalışmalarının yapılacağını söyledi."Yeni sosyal konut kampanyaları yapacağımızı ilan etmiştik. 81 ilde bu yıl sonunda başlatacağız" diyen Kurum, projelerin dar gelirli vatandaşlara konut sağlama hedefiyle hayata geçirileceğini belirtti.Emlak Konut’tan yeni konut kampanyasıBakan Kurum, Emlak Konut’un yeni bir konut kampanyası başlatacağını duyurdu. Kampanya kapsamında düşük peşinatlı veya peşinatsız ödeme seçenekleriyle konut satışları yapılacak.Kurum, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza konut sunuyorsak, Emlak Konut projelerini de diğer gelir grubundaki vatandaşlarımıza uygun vade oranlarıyla sunuyoruz" ifadelerini kullanarak, kampanya detaylarının bu hafta içinde açıklanacağını belirtti.Sabit fiyat uygulaması geliyorBakan Kurum, konut fiyatlarını dengeleyecek yeni bir çalışmanın devreye alınacağını açıkladı. Hazine arazilerinin düşük maliyetle piyasaya sunulacağını belirten Kurum, konut fiyatlarını artırmayacak bir sistem üzerinde çalışıldığını söyledi."Arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatını artırmayacak bir çalışmayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz yürütecek" diyen Bakan, konut fiyatlarının sabitlenmesi için sektöre yeni bir düzenleme sunacaklarını duyurdu.

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