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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Sabaha korkuyla uyandılar: Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem
Sabaha korkuyla uyandılar: Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD verilerine göre, saat 07:46'da meydana gelen deprem, İzmir, Aydın ve Muğla'da hissedildi. Deprem 7 km derinlikte gerçekleşirken, yetkililer olası artçı sarsıntılar konusunda uyardı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07:46'da Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.📍 Merkez Üssü: Ege Denizi📍 Büyüklük: 5.0📍 Derinlik: 7 kilometreDeprem, kıyıya yakın bölgelerde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.Deprem çevre i̇llerde hissedildiEge Denizi’nde meydana gelen sarsıntı, İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale başta olmak üzere birçok kıyı kentinde hissedildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem, özellikle sahil şeridindeki vatandaşları tedirgin etti.Yetkililer, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.Uzmanlar: Artçı sarsıntılar olabilirDeprem uzmanları, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bu tür depremlerin bölgede sık sık meydana geldiğini belirtiyor.🔹 "5.0 büyüklüğündeki bir deprem genellikle yıkıcı bir etki oluşturmaz ancak artçı sarsıntılar yaşanabilir."🔹 "Bölgedeki sismik hareketlilik devam ettiği için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor."
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Sabaha korkuyla uyandılar: Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

08:08 18.02.2025 (güncellendi: 08:34 18.02.2025)
Ege deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
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Ege Denizi, sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, depremin merkezi Ege Denizi olarak belirlenirken, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07:46'da Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
📍 Merkez Üssü: Ege Denizi
📍 Büyüklük: 5.0
📍 Derinlik: 7 kilometre
Deprem, kıyıya yakın bölgelerde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.

Deprem çevre i̇llerde hissedildi

Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntı, İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale başta olmak üzere birçok kıyı kentinde hissedildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem, özellikle sahil şeridindeki vatandaşları tedirgin etti.
Yetkililer, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar: Artçı sarsıntılar olabilir

Deprem uzmanları, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bu tür depremlerin bölgede sık sık meydana geldiğini belirtiyor.
🔹 "5.0 büyüklüğündeki bir deprem genellikle yıkıcı bir etki oluşturmaz ancak artçı sarsıntılar yaşanabilir."
🔹 "Bölgedeki sismik hareketlilik devam ettiği için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor."
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