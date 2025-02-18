https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/mutsuzlugun-nedeni-sosyal-medyada-gizli-herkes-mukemmel-herkes-kusursuz-mu-1093770859.html

Mutsuzluğun nedeni sosyal medyada gizli: Herkes mükemmel herkes kusursuz mu?

Mutsuzluğun nedeni sosyal medyada gizli: Herkes mükemmel herkes kusursuz mu?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 'mutsuz' bireylerin sayısı artıyor. Bunun nedenleri arasında ekonomik ve toplumsal kaygılar sıralanırken, sosyal medya da sergilenen 'muhteşem... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T14:14+0300

2025-02-18T14:14+0300

2025-02-18T14:14+0300

yaşam

mutsuzluk

türkiye istatistik kurumu (tüik)

okan üniversitesi

tüik

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847921_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8134f0c960d1adbade8fc629e4d383ee.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre Türkiye’de mutlu bireylerin oranı azaldı. Bunun nedenleri arasında ekonomik koşullar, işsizlik ve gelecek kaygısının payı yüksek ama bir neden daha var. O da sosyal medya. Dr. Öğretim Üyesi İlker Çayla, sosyal medya üzerinden sürekli paylaşım yapılan mükemmel yaşamların toplumsal stresi artırdığını belirterek, “Başkalarının güzel anlarını kendi sıradan günlerimizle kıyasladığımızda kendimizi eksik ve yetersiz hissediyoruz. Bu da bizi mutsuz, kaygılı ve sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı hisseden bireylere dönüştürüyor.” dedi.Mutlu olanların sayısı azalıyorTürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları geçtiğimiz gün yayınlandı. Araştırmaya göre Türkiye’de mutlu olan bireylerin oranı azaldı. Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında yüzde 13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.Kimse her gün kusursuz görünmüyor ya da mükemmel ilişkiler yaşamıyorİstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Çayla mutlu birey sayısındaki düşüşü değerlendirdi. “Kentleşme, göç ve dijitalleşme, insanları birbirine bağlamaktan çok, birbirinden uzaklaştırdı” tespitinde bulunan Çayla, aidiyet eksikliğinin ve yalnızlık hissinin, özellikle genç kuşakta belirgin bir umutsuzluk dalgasına dönüştüğünü aktarıyor. Çayla sosyal medyanın mutsuzluk üzerine etkisini ise şöyle değerlendirdi,: Mutsuzluk toplumsal koşulların bir yansımasıMutsuzluğun yalnızca bireysel bir duygu değil aynı zamanda toplumsal koşulların da bir yansıması olduğunu vurgulayan Çayla, "Ekonomik zorluklar, işsizlik ve yaşam pahalılığı gibi sorunlar, bireylerin geleceğe dair kaygılarını artırıyor ve toplumsal mutsuzluğu besliyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum giderek büyürken, orta sınıf giderek küçülüyor. Ev fiyatlarının hızla artması, geçim sıkıntısını daha da derinleştiriyor. Özellikle büyük şehirlerde konut fiyatları ile gelir artışı arasındaki dengesizlik, pek çok kişiyi maddi anlamda zor durumda bırakıyor." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/umutsuzluk-karamsarlik-mutsuzluk-ruhsal-hastaliklari-artiriyor-damgalanma-korkusu-ise-teshisi-1089023062.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tüik mutsuzluk araştırması, türkiye mutsuzluk araştırması, mutsuzluk artıyor,