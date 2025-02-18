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Deniz ulaşımında yarın bazı seferler yapılamayacak
Deniz ulaşımında yarın bazı seferler yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını aksattı. GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın gerçekleşmesi planlanan... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T17:03+0300
2025-02-18T17:03+0300
türkiye
deniz
feribot seferleri
gökçeada
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Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgede rüzgar hızının artacağını ve fırtınanın sürebileceğini belirterek vatandaşların seyahat planlarını buna göre yapmalarını tavsiye etti.GESTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında iptal edilen feribot seferleri şu şekilde:
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deniz, feribot seferleri, gökçeada
deniz, feribot seferleri, gökçeada

Deniz ulaşımında yarın bazı seferler yapılamayacak

17:03 18.02.2025
© MURAT YÜKSEL-AW124164Feribot
Feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© MURAT YÜKSEL-AW124164
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Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını aksattı. GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın gerçekleşmesi planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Sadece Gökçeada’dan saat 07.00’de yapılacak seferin gerçekleştirileceği bildirildi.
Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgede rüzgar hızının artacağını ve fırtınanın sürebileceğini belirterek vatandaşların seyahat planlarını buna göre yapmalarını tavsiye etti.
GESTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında iptal edilen feribot seferleri şu şekilde:
Kabatepe’den kalkacak 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.
Gökçeada’dan hareket edecek 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.
Yalnızca Gökçeada’dan saat 07.00’de hareket edecek olan sefer gerçekleştirilecek.
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