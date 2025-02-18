https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/deniz-ulasiminda-yarin-bazi-seferler-yapilamayacak-1093776561.html

Deniz ulaşımında yarın bazı seferler yapılamayacak

Deniz ulaşımında yarın bazı seferler yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını aksattı. GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın gerçekleşmesi planlanan... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T17:03+0300

2025-02-18T17:03+0300

2025-02-18T17:03+0300

türkiye

deniz

feribot seferleri

gökçeada

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Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgede rüzgar hızının artacağını ve fırtınanın sürebileceğini belirterek vatandaşların seyahat planlarını buna göre yapmalarını tavsiye etti.GESTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında iptal edilen feribot seferleri şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/istanbul-icin-kar-ve-firtina-alarmi-akomdan-turuncu-kodlu-uyari-1093772588.html

türkiye

gökçeada

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deniz, feribot seferleri, gökçeada