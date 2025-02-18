https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/meteorolojiden-istanbula-yogun-kar-yagisi-uyarisi-tarih-aciklandi-4-gun-surecek-altay-kar-firtinasi-1093757823.html

Meteoroloji ve Kandilli'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı, tarih açıklandı: 4 gün sürecek 'Altay Kar Fırtınası' geliyor

Meteoroloji ve Kandilli'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı, tarih açıklandı: 4 gün sürecek 'Altay Kar Fırtınası' geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul, Karadeniz üzerinden gelen kutup kökenli soğuk hava dalgası ile beyaza bürünecek. Perşembe günü başlayacak kar yağışı dört gün boyunca etkili olacak... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T10:36+0300

2025-02-18T10:36+0300

2025-02-18T10:49+0300

türki̇ye

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Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alacak. Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul'da perşembe günü başlayacak kar yağışı, pazartesiye kadar aralıklarla devam edecek. Cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışının en yoğun hissedileceği günler olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıklarla süreceğini tahmin ediyoruz. Kar yağışının en yoğun olacağı günler cuma ve cumartesi olacak" ifadelerini kullandı.Hava sıcaklıkları sert düşecekİstanbul'da sıcaklıklar sıfırın altına inecek, don ve buzlanma riski artacak. Uzmanlar, havanın 8 ila 12 derece birden soğuyacağını ve İstanbul’da sıcaklıkların sıfır ila 2 derece arasında seyredeceğini belirtti. En düşük sıcaklıklar ise eksi 1 ila eksi 2 derece arasında olacak. Özellikle denize uzak ilçelerde gece sıcaklıkları eksi 4 dereceye kadar düşebilir.Kar i̇lk önce Anadolu Yakası’na ulaşacakKar yağışı önce Anadolu Yakası’nda başlayacak, cuma günü tüm İstanbul beyaza bürünecek.Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Mühendisi Adil Tek, kar yağışının perşembe günü başlayacağını ve en yoğun olduğu günün cuma olacağını belirtti. Tek, “Kar yağışı önce Anadolu Yakası’nda etkili olacak, ancak cuma günü İstanbul’un tamamına yayılacak” dedi. Kar kalınlığının İstanbul genelinde 5 ila 30 santimetre arasında değişeceği tahmin ediliyor. Çamlıca ve Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşması bekleniyor.İstanbul'da okullar tatil olur mu?Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de kentin tüm kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirtti.Arktik kökenli kuvvetli soğuk havanın Sibirya destekli olarak Orta Karadeniz'den yayılarak ülke içinde etkili olmasının beklendiğini bildiren Özdemir, hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti.İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek?Özdemir, çarşamba İstanbul'da yağmurlu havanın devam edeceğini, daha sonra sıcaklıkların kar yağma seviyelerine düşebileceğini anlatarak, çarşamba akşamından itibaren karla karışık yağışın İstanbul'da ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde etkili olacağını belirtti.Perşembe günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Özdemir, "İstanbul'da cuma günü de kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek" dedi.'Sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabilir'Özdemir, İstanbul'da sıcaklıkların gece sıfırın altında 2, gündüz 2 derece civarında olmasının beklendiğini, pazartesi yağışın etkisini azaltarak Marmara'nın doğusuna kayacağını, Karadeniz Bölgesi'nin sahil ve yüksek kesiminde kar yağışının devam edebileceğini söyledi.Kar kalınlığının fazla olacağı yerlerSıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don olayının yaşanmasını beklediklerini bildiren Özdemir, şunları kaydetti:"Sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabilir. Yüksek kesimlerde daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile'nin yanı sıra Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı'nda kar yağışının birikme olayının daha fazla olmasını bekliyoruz. İstanbul'da kutup kökenli kuvvetli soğuk havayla yoğun kar yağışı olacak. Sistem bir bütün olarak geliyor Karadeniz üzerinden. Bu sistem arktik soğuk hava kütlesiyle besleniyor. Derin soğuk hava İstanbul'da etkili olacak. Bu durumun, devamlı kar yağışlarına, zaman zaman kuvvetli rüzgar etkisi tipiye neden olma ihtimali yüksek olmakla birlikte, okulların tatil edilmesi ve ülkemizin çeşitli yerlerinde oynanacak maçların kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi söz konusu olabilir."Altay Kar Fırtınası nedir?İstanbul’a yaklaşan kar yağışı “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılıyor.Meteoroloji uzmanları, bu soğuk hava dalgasının Sibirya kaynaklı olduğunu ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırıldığını açıkladı. Altay Dağları, Sibirya'nın güneyinde yer alan ve sert iklim koşullarıyla bilinen bir bölgedir.70 ilde kar yağışı bekleniyorBirçok hava durumu sitesi ise 70 ilde kar yağışının etkili olacağını söylüyor. Önümüzdeki günlerde Sibirya üzerinden gelen "Altay kar fırtınası"nın yurdu etkisi altına alması beklenirken 70 şehirde kar yağışlarına ve iş hayatında duraksamalara yol açacak kar fırtınasının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/18-subat-kar-tatili-hangi-il-ve-ilcelerde-okullar-tatil-edildi-valilikler-pes-pese-duyurdu-1093756654.html

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

i̇stanbul

karadeniz

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