https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/kivanc-tatlitug-ve-esini-olumle-tehdit-eden-suphelinin-cezasi-belli-oldu-1093755728.html
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşini ölümle tehdit eden şüphelinin cezası belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşini ölümle tehdit eden şüphelinin cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'u sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden S.A. hakkındaki dava sonuçlandı. Mahkeme, sanığa 9 ay hapis cezası ve... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T09:28+0300
2025-02-18T09:28+0300
2025-02-18T09:28+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
tehdit
mahkeme
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, 2021 yılında S.A. tarafından sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildi. "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" gibi ifadelerle korku dolu günler yaşayan çift, hemen hukuki yollara başvurdu.S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ancak sanık tehditlerini sürdürmeye devam etti. 2022 yılında bir kez daha ölüm mesajları alan Tatlıtuğ çifti, yeniden suç duyurusunda bulundu.Mahkeme kararını açıkladıİstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık S.A., zincirleme tehdit suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, 13 bin 500 TL adli para cezası verilmesine de hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/aile-ici-siddet-davasi-gundemdeydi-ozcan-denizden-kotu-haber-geldi-kalp-krizi-gecirdi-1093752067.html
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kıvanç tatlıtuğ, tehdit, mahkeme
kıvanç tatlıtuğ, tehdit, mahkeme
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşini ölümle tehdit eden şüphelinin cezası belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'u sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden S.A. hakkındaki dava sonuçlandı. Mahkeme, sanığa 9 ay hapis cezası ve 13 bin 500 TL para cezası verdi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, 2021 yılında S.A. tarafından sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildi. "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" gibi ifadelerle korku dolu günler yaşayan çift, hemen hukuki yollara başvurdu.
S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ancak sanık tehditlerini sürdürmeye devam etti. 2022 yılında bir kez daha ölüm mesajları alan Tatlıtuğ çifti, yeniden suç duyurusunda bulundu.
Mahkeme kararını açıkladı
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık S.A., zincirleme tehdit suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, 13 bin 500 TL adli para cezası verilmesine de hükmetti.