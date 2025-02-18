https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/kandilli-ege-depremleri-ve-tsunami-ihtimaline-iliskin-bilimsel-degerlendirmesini-acikladi-1093774382.html

Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı

Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi'nin Santorini raporuna göre, depremlerin başladığı 28 Ocak'tan bu yana 3524 adet deprem meydana gelmiş. Kandilli depremlerin büyüklüğünün... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T16:24+0300

2025-02-18T16:24+0300

2025-02-18T16:24+0300

türkiye

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün Ege'deki Santorini çevresinde 28 Ocak'tan bu yana yaşanmakta olan depremleri ve sismik aktiviteleri içeren bilimsel "bilgi notunu" yayımladı. Santorini Adası’nın kuzey doğusunda, yaklaşık 2500 kilometrekarelik alan içerisinde 28 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve halen devam eden sismik aktivitedeki belirgin artışa dikkat çeken Kandilli Rasathanesi, toplamda 3524 adet deprem meydana meydana geldiğini ve bu depremlerden en büyüğünün 5.3 olduğunu ifade etti.Santorini-Amorgos fay hattının, büyük depremlere neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kandilli, gerçek zamanlı bir şekilde kayıt ettiği depremlerden 181 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Depremlerin odak derinliğinin çoğunlukla 10 km altı olduğunu belirten Kandilli, bu derinliği “sığ” olarak nitelendirdi.7.7 büyüklüğündeki 1956 Amorgos Depremi tsunami üretmişKandilli depremlerin “Büyük bir jeotermal systemin” varlığına işaret olduğunu ifade ederek “1956 Amorgos Depremi (M7.7), bölgedeki en büyük depremlerden biri olup kayıtlarda tsunami oluşumundan bahsedilmektedir” ifadeleri kullandı. Bölgede son 50 yılda 492 adet deprem kaydedilmiş.Kandilli, tsunami olasılığına gözardı etmiyorSosyal medyada 'Santorini patlarsa ne olacağına?' dair çeşitli senaryolar gündem olurken Kandilli, Ege bölgesi depremlerinde olası tsunamiye dair 2415 senaryoyu değerlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sabaha-korkuyla-uyandilar-ege-denizinde-50-buyuklugunde-deprem-1093753070.html

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santorini adası

santorini

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