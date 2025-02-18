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Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı
Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nin Santorini raporuna göre, depremlerin başladığı 28 Ocak'tan bu yana 3524 adet deprem meydana gelmiş. Kandilli depremlerin büyüklüğünün... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün Ege'deki Santorini çevresinde 28 Ocak'tan bu yana yaşanmakta olan depremleri ve sismik aktiviteleri içeren bilimsel "bilgi notunu" yayımladı. Santorini Adası’nın kuzey doğusunda, yaklaşık 2500 kilometrekarelik alan içerisinde 28 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve halen devam eden sismik aktivitedeki belirgin artışa dikkat çeken Kandilli Rasathanesi, toplamda 3524 adet deprem meydana meydana geldiğini ve bu depremlerden en büyüğünün 5.3 olduğunu ifade etti.Santorini-Amorgos fay hattının, büyük depremlere neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kandilli, gerçek zamanlı bir şekilde kayıt ettiği depremlerden 181 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Depremlerin odak derinliğinin çoğunlukla 10 km altı olduğunu belirten Kandilli, bu derinliği “sığ” olarak nitelendirdi.7.7 büyüklüğündeki 1956 Amorgos Depremi tsunami üretmişKandilli depremlerin “Büyük bir jeotermal systemin” varlığına işaret olduğunu ifade ederek “1956 Amorgos Depremi (M7.7), bölgedeki en büyük depremlerden biri olup kayıtlarda tsunami oluşumundan bahsedilmektedir” ifadeleri kullandı. Bölgede son 50 yılda 492 adet deprem kaydedilmiş.Kandilli, tsunami olasılığına gözardı etmiyorSosyal medyada 'Santorini patlarsa ne olacağına?' dair çeşitli senaryolar gündem olurken Kandilli, Ege bölgesi depremlerinde olası tsunamiye dair 2415 senaryoyu değerlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sabaha-korkuyla-uyandilar-ege-denizinde-50-buyuklugunde-deprem-1093753070.html
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ege bölgesi depremleri, tsunami olasılığı, ege depremleri, santorini patlarsa ne olur, santorini depremleri
ege bölgesi depremleri, tsunami olasılığı, ege depremleri, santorini patlarsa ne olur, santorini depremleri

Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı

16:24 18.02.2025
© Fotoğraf : Kandilli RasathanesiKandilli'nin Santorini raporu: Bölgede 3600'e yakın deprem kaydedildi
Kandilli'nin Santorini raporu: Bölgede 3600'e yakın deprem kaydedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf : Kandilli Rasathanesi
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Kandilli Rasathanesi'nin Santorini raporuna göre, depremlerin başladığı 28 Ocak'tan bu yana 3524 adet deprem meydana gelmiş. Kandilli depremlerin büyüklüğünün 1.1 ile 5.3 arasında değiştiğini belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün Ege'deki Santorini çevresinde 28 Ocak'tan bu yana yaşanmakta olan depremleri ve sismik aktiviteleri içeren bilimsel "bilgi notunu" yayımladı.

Santorini Adası’nın kuzey doğusunda, yaklaşık 2500 kilometrekarelik alan içerisinde 28 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve halen devam eden sismik aktivitedeki belirgin artışa dikkat çeken Kandilli Rasathanesi, toplamda 3524 adet deprem meydana meydana geldiğini ve bu depremlerden en büyüğünün 5.3 olduğunu ifade etti.
Santorini-Amorgos fay hattının, büyük depremlere neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kandilli, gerçek zamanlı bir şekilde kayıt ettiği depremlerden 181 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Depremlerin odak derinliğinin çoğunlukla 10 km altı olduğunu belirten Kandilli, bu derinliği “sığ” olarak nitelendirdi.
© SputnikEge depremleri
Ege depremleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
Ege depremleri
© Sputnik

7.7 büyüklüğündeki 1956 Amorgos Depremi tsunami üretmiş

Kandilli depremlerin “Büyük bir jeotermal systemin” varlığına işaret olduğunu ifade ederek “1956 Amorgos Depremi (M7.7), bölgedeki en büyük depremlerden biri olup kayıtlarda tsunami oluşumundan bahsedilmektedir” ifadeleri kullandı. Bölgede son 50 yılda 492 adet deprem kaydedilmiş.

Kandilli, tsunami olasılığına gözardı etmiyor

Sosyal medyada 'Santorini patlarsa ne olacağına?' dair çeşitli senaryolar gündem olurken Kandilli, Ege bölgesi depremlerinde olası tsunamiye dair 2415 senaryoyu değerlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Ege ve Doğu Akdeniz’de Mw ≥ 6.5 büyüklüğünde sığ depremlerin kıyılarda 0.5 m ve daha yüksek dalga yüksekliğinde tsunamiye neden olabileceği ve derin depremlerde ise bu eşik yüksekliğin Mw7 büyüklüğündeki bir depremle meydana gelebileceği anlaşılmıştır”

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