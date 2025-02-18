https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/kandilli-ege-depremleri-ve-tsunami-ihtimaline-iliskin-bilimsel-degerlendirmesini-acikladi-1093774382.html
Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı
Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nin Santorini raporuna göre, depremlerin başladığı 28 Ocak'tan bu yana 3524 adet deprem meydana gelmiş. Kandilli depremlerin büyüklüğünün... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T16:24+0300
2025-02-18T16:24+0300
2025-02-18T16:24+0300
türkiye
kandilli
santorini adası
kandilli rasathanesi
santorini
santorini-amorgos fay hattı
ege depremleri
deprem raporu
tsunami
mini tsunami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093774745_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_c318caf308c5c4496ce77a86c5180a6e.png
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün Ege'deki Santorini çevresinde 28 Ocak'tan bu yana yaşanmakta olan depremleri ve sismik aktiviteleri içeren bilimsel "bilgi notunu" yayımladı. Santorini Adası’nın kuzey doğusunda, yaklaşık 2500 kilometrekarelik alan içerisinde 28 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve halen devam eden sismik aktivitedeki belirgin artışa dikkat çeken Kandilli Rasathanesi, toplamda 3524 adet deprem meydana meydana geldiğini ve bu depremlerden en büyüğünün 5.3 olduğunu ifade etti.Santorini-Amorgos fay hattının, büyük depremlere neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kandilli, gerçek zamanlı bir şekilde kayıt ettiği depremlerden 181 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Depremlerin odak derinliğinin çoğunlukla 10 km altı olduğunu belirten Kandilli, bu derinliği “sığ” olarak nitelendirdi.7.7 büyüklüğündeki 1956 Amorgos Depremi tsunami üretmişKandilli depremlerin “Büyük bir jeotermal systemin” varlığına işaret olduğunu ifade ederek “1956 Amorgos Depremi (M7.7), bölgedeki en büyük depremlerden biri olup kayıtlarda tsunami oluşumundan bahsedilmektedir” ifadeleri kullandı. Bölgede son 50 yılda 492 adet deprem kaydedilmiş.Kandilli, tsunami olasılığına gözardı etmiyorSosyal medyada 'Santorini patlarsa ne olacağına?' dair çeşitli senaryolar gündem olurken Kandilli, Ege bölgesi depremlerinde olası tsunamiye dair 2415 senaryoyu değerlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sabaha-korkuyla-uyandilar-ege-denizinde-50-buyuklugunde-deprem-1093753070.html
türkiye
kandilli
santorini adası
santorini
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093774745_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_d10409047887992d0a7742c109178cf7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ege bölgesi depremleri, tsunami olasılığı, ege depremleri, santorini patlarsa ne olur, santorini depremleri
ege bölgesi depremleri, tsunami olasılığı, ege depremleri, santorini patlarsa ne olur, santorini depremleri
Kandilli: Ege depremleri ve tsunami ihtimaline ilişkin bilimsel değerlendirmesini açıkladı
Kandilli Rasathanesi'nin Santorini raporuna göre, depremlerin başladığı 28 Ocak'tan bu yana 3524 adet deprem meydana gelmiş. Kandilli depremlerin büyüklüğünün 1.1 ile 5.3 arasında değiştiğini belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün Ege'deki Santorini çevresinde 28 Ocak'tan bu yana yaşanmakta olan depremleri ve sismik aktiviteleri içeren bilimsel "bilgi notunu" yayımladı.
Santorini Adası’nın kuzey doğusunda, yaklaşık 2500 kilometrekarelik alan içerisinde 28 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve halen devam eden sismik aktivitedeki belirgin artışa dikkat çeken Kandilli Rasathanesi, toplamda 3524 adet deprem meydana meydana geldiğini ve bu depremlerden en büyüğünün 5.3 olduğunu ifade etti.
Santorini-Amorgos fay hattının, büyük depremlere neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kandilli, gerçek zamanlı bir şekilde kayıt ettiği depremlerden 181 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Depremlerin odak derinliğinin çoğunlukla 10 km altı olduğunu belirten Kandilli, bu derinliği “sığ” olarak nitelendirdi.
7.7 büyüklüğündeki 1956 Amorgos Depremi tsunami üretmiş
Kandilli depremlerin “Büyük bir jeotermal systemin” varlığına işaret olduğunu ifade ederek “1956 Amorgos Depremi (M7.7), bölgedeki en büyük depremlerden biri olup kayıtlarda tsunami oluşumundan bahsedilmektedir” ifadeleri kullandı. Bölgede son 50 yılda 492 adet deprem kaydedilmiş.
Kandilli, tsunami olasılığına gözardı etmiyor
Sosyal medyada 'Santorini patlarsa ne olacağına?' dair çeşitli senaryolar gündem olurken Kandilli, Ege bölgesi depremlerinde olası tsunamiye dair 2415 senaryoyu değerlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:
“Ege ve Doğu Akdeniz’de Mw ≥ 6.5 büyüklüğünde sığ depremlerin kıyılarda 0.5 m ve daha yüksek dalga yüksekliğinde tsunamiye neden olabileceği ve derin depremlerde ise bu eşik yüksekliğin Mw7 büyüklüğündeki bir depremle meydana gelebileceği anlaşılmıştır”