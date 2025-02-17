https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/placebonun-solisti-italya-basbakani-meloniye-hakaretten-yargilanacak-1093747874.html
Placebo'nun solisti İtalya Başbakanı Meloni'ye hakaretten yargılanacak
Placebo'nun solisti İtalya Başbakanı Meloni'ye hakaretten yargılanacak
Sputnik Türkiye
İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, 2023 yılında İtalya'da verdiği bir konser sırasında Başbakan Meloni ile ilgili söyledikleri sebebiyle... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T23:53+0300
2025-02-17T23:53+0300
2025-02-17T23:54+0300
dünya
placebo
brian molko
giorgia meloni
soruşturma
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İtalya Adalet Bakanlığı, Placebo'nun 11 Temmuz 2023'te Torino'da verdiği konser sırasında grubun solisti Molko'nun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik sarf ettiği sözlerine ilişkin yargılama sürecinin başlatılmasına izin verdi.Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde Placebo solisti Molko, İtalya Başbakanı Meloni için 'ırkçı, faşist ve Nazi' gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.Molko hakkında konserin hemen ardından soruşturma başlatılmış ve soruşturma Mart 2024'te tamamlanmıştı.Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçlarına yönelik özel süreçte bir sonraki aşama olan yargılamaya geçilebilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etmişti.Soruşturma dosyasında Molko'nun belirli bir kişiye yönelik doğrudan ithamda bulunması ve kamuya açık ortamda bu ifadeleri kullanması suçun ağırlaştırıcı unsurları olarak değerlendirildi.Brian Molko, yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde para cezası alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/italya-basbakani-meloni-ve-kabinesi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093145394.html
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placebo, brian molko, giorgia meloni, soruşturma
placebo, brian molko, giorgia meloni, soruşturma
Placebo'nun solisti İtalya Başbakanı Meloni'ye hakaretten yargılanacak
23:53 17.02.2025 (güncellendi: 23:54 17.02.2025)
İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, 2023 yılında İtalya'da verdiği bir konser sırasında Başbakan Meloni ile ilgili söyledikleri sebebiyle yargı yolu açıldı.
İtalya Adalet Bakanlığı, Placebo'nun 11 Temmuz 2023'te Torino'da verdiği konser sırasında grubun solisti Molko'nun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik sarf ettiği sözlerine ilişkin yargılama sürecinin başlatılmasına izin verdi.
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde Placebo solisti Molko, İtalya Başbakanı Meloni için 'ırkçı, faşist ve Nazi' gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
Molko hakkında konserin hemen ardından soruşturma başlatılmış ve soruşturma Mart 2024'te tamamlanmıştı.
Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçlarına yönelik özel süreçte bir sonraki aşama olan yargılamaya geçilebilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etmişti.
Soruşturma dosyasında Molko'nun belirli bir kişiye yönelik doğrudan ithamda bulunması ve kamuya açık ortamda bu ifadeleri kullanması suçun ağırlaştırıcı unsurları olarak değerlendirildi.
Brian Molko, yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde para cezası alabilecek.