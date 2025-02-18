https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/istanbulda-firtina-alarmi-sabiha-gokcende-ucuslar-iptal-ediliyor-1093780214.html
İstanbul'da fırtına alarmı: Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal ediliyor
İstanbul'da fırtına alarmı: Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal ediliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat Cuma günü... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T19:27+0300
2025-02-18T19:27+0300
2025-02-18T19:27+0300
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İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların bir kısmı iptal edilecek.Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin kararı doğrultusunda, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 15’i iptal edileceği duyuruldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik koşullar nedeniyle alınan bu karar, yolcuların güvenliği ve operasyonların sorunsuz yürütülmesi amacıyla uygulanacaktır. Tüm yolcularımızın uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerini önemle rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.İstanbul’da etkili olması beklenen şiddetli rüzgar, yağmur ve fırtına nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer yolcuları uçuş saatlerini kontrol etmeleri ve hava durumunu takip etmeleri konusunda uyardı. Özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde seyahat planı olan yolcuların, hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuşlarının durumunu teyit etmeleri önerildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/deniz-ulasiminda-yarin-bazi-seferler-yapilamayacak-1093776561.html
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sabiha gökçen, istanbul, havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş), haberler, türkiye, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti
sabiha gökçen, istanbul, havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş), haberler, türkiye, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti
İstanbul'da fırtına alarmı: Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal ediliyor
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 15’i iptal edilecek. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin kararı doğrultusunda bu önlemin alındığı belirtildi.
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların bir kısmı iptal edilecek.
Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin kararı doğrultusunda, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 15’i iptal edileceği duyuruldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik koşullar nedeniyle alınan bu karar, yolcuların güvenliği ve operasyonların sorunsuz yürütülmesi amacıyla uygulanacaktır. Tüm yolcularımızın uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerini önemle rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
İstanbul’da etkili olması beklenen şiddetli rüzgar, yağmur ve fırtına nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer yolcuları uçuş saatlerini kontrol etmeleri ve hava durumunu takip etmeleri konusunda uyardı. Özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde seyahat planı olan yolcuların, hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuşlarının durumunu teyit etmeleri önerildi.