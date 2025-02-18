https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/igdir-dem-parti-il-baskani-alya-akkus-gozaltina-alindi-1093782157.html
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. DEM Parti yetkilileri, Akkuş’un gözaltına alınmasına... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T21:38+0300
2025-02-18T21:38+0300
2025-02-18T21:38+0300
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iğdır, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp)
iğdır, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp)
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. DEM Parti yetkilileri, Akkuş’un gözaltına alınmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.