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Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. DEM Parti yetkilileri, Akkuş’un gözaltına alınmasına... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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iğdır, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp)
iğdır, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp)

Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı

21:38 18.02.2025
© AA / Iğdır İl Emniyet MüdürlüğüPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA / Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü
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Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. DEM Parti yetkilileri, Akkuş’un gözaltına alınmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.
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