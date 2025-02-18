Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı

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Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. DEM Parti yetkilileri, Akkuş’un gözaltına alınmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.