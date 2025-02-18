https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/dem-parti-imrali-heyeti-kubat-ve-bafil-talabani-ile-bir-araya-geldi-1093767735.html

DEM Parti İmralı Heyeti, Kubat ve Bafil Talabani ile bir araya geldi

DEM Parti İmralı Heyeti, Kubat ve Bafil Talabani ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı Heyeti, Süleymaniye'de Bafil Telabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T13:13+0300

2025-02-18T13:13+0300

2025-02-18T13:14+0300

politika

celal talabani

dem parti imralı heyeti

kubat talabani

imralı heyeti

asrın hukuk bürosu

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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet, temaslarını üçünce günde sürdürüyor. Heyet bugün Süleymaniye'de Bafil Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi. Görüşme, Celal Talabani'nin evinde gerçekleşti ve 1 saat 15 dakika sürdü. İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu, Talabani'lerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet daha sonra Celal Talabani'nin mezarını ziyaret edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/dem-parti-imrali-heyetinin-gorusme-takvimi-belli-oldu-ak-parti-gelecek-ve-saadet-partisi-1092311483.html

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celal talabani, dem parti imralı heyeti, kubat talabani, imralı heyeti, asrın hukuk bürosu