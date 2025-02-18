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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/hurmaya-yuzde-30-zam-geldi-tanesi-20-lira-oldu-1093781673.html
Hurmaya yüzde 30 zam geldi: Tanesi 20 lira oldu
Hurmaya yüzde 30 zam geldi: Tanesi 20 lira oldu
Sputnik Türkiye
Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul Eminönü’ndeki çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği arttı. Hurma fiyatlarına geçen yıla göre yüzde 30 zam... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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ramazan bayramı
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Ramazanın vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma, tezgahlarda yerini alırken, fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 30’luk artış yaşandı.Eminönü’ndeki dükkanlarda hurmanın kilosu 140 liradan başlarken, türüne ve boyutuna göre bu fiyat 650 liraya kadar çıkabildiği açıklandı. NTV'nin haberine göre; Özellikle Kudüs Hurması gibi özel çeşitler, diğerlerine göre daha yüksek fiyat etiketleriyle satışa sunuldu. Esnaf, hurmanın cinsi ve büyüklüğüne bağlı olarak 70-80 lira arasında fiyat farkları oluştuğunu belirtti. Ramazan ayına özel indirim kampanyalarıyla müşteri çekmeye çalışan Kapalıçarşı esnafı, ürünlere 30-40 lira indirim yaptıklarını açıkladı. Ancak esnaf, Ramazan öncesi hurmanın tanesinin 20 liraya kadar yükseldiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/doktorlar-sasirdi-92-yasindaki-kadinin-midesinden-onlarca-hurma-ve-zeytin-cekirdegi-ile-tas-cikti-1093706185.html
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Hurmaya yüzde 30 zam geldi: Tanesi 20 lira oldu

21:11 18.02.2025
© AAHurma
Hurma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul Eminönü’ndeki çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği arttı. Hurma fiyatlarına geçen yıla göre yüzde 30 zam yapılırken, kilosu 140 liradan başlayan fiyatlar, türüne ve boyutuna göre 650 liraya kadar çıktı. Esnaf, hurmanın tanesinin 20 liraya kadar yükseldiğini belirtti.
Ramazanın vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma, tezgahlarda yerini alırken, fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 30’luk artış yaşandı.
Eminönü’ndeki dükkanlarda hurmanın kilosu 140 liradan başlarken, türüne ve boyutuna göre bu fiyat 650 liraya kadar çıkabildiği açıklandı. NTV'nin haberine göre; Özellikle Kudüs Hurması gibi özel çeşitler, diğerlerine göre daha yüksek fiyat etiketleriyle satışa sunuldu. Esnaf, hurmanın cinsi ve büyüklüğüne bağlı olarak 70-80 lira arasında fiyat farkları oluştuğunu belirtti.
Ramazan ayına özel indirim kampanyalarıyla müşteri çekmeye çalışan Kapalıçarşı esnafı, ürünlere 30-40 lira indirim yaptıklarını açıkladı. Ancak esnaf, Ramazan öncesi hurmanın tanesinin 20 liraya kadar yükseldiğini belirtti.
Doktorlar şaşırdı: 92 yaşındaki kadının midesinden onlarca hurma ve zeytin çekirdeği ile taş çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
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Doktorlar şaşırdı: 92 yaşındaki kadının midesinden onlarca hurma ve zeytin çekirdeği ile taş çıktı
16 Şubat, 13:07
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