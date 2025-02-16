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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/doktorlar-sasirdi-92-yasindaki-kadinin-midesinden-onlarca-hurma-ve-zeytin-cekirdegi-ile-tas-cikti-1093706185.html
Doktorlar şaşırdı: 92 yaşındaki kadının midesinden onlarca hurma ve zeytin çekirdeği ile taş çıktı
Doktorlar şaşırdı: 92 yaşındaki kadının midesinden onlarca hurma ve zeytin çekirdeği ile taş çıktı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta 92 yaşındaki Şerife Ay'ın midesinden çıkanlar doktorları hayrete düşürdü. Ay'ın mide ve bağırsağından ameliyatla 28 hurma, 35 zeytin çekirdeği ve... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T13:07+0300
2025-02-16T13:07+0300
yaşam
zonguldak
zeytin çekirdeği
hurma çekirdeği
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Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi. Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan, daha sonra servise çıkarılan Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.Ameliyatı gerçekleştiren Zonguldak BEUN Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, bağırsağın sağlıklı kısımlarının birleştirilmesinin ardından hastanın midesindeki sert cisimleri de çıkardıklarını dile getirerek, "Çıkardığımız taşlar yaklaşık 5,5-6 santimetrelik taşlaşmış hurma çekirdekleriydi. Onları da temizledik. Midede çok fazla hurma ve zeytin çekirdeği olduğunu gördük. Bunları temizledikten sonra ameliyatı sonlandırdık" diye konuştu.Midedeki taşlaşmış gıdaların tehlikeli olduğuna dikkati çeken Taşdöven, şunları kaydetti:
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zonguldak, zeytin çekirdeği, hurma çekirdeği
zonguldak, zeytin çekirdeği, hurma çekirdeği

Doktorlar şaşırdı: 92 yaşındaki kadının midesinden onlarca hurma ve zeytin çekirdeği ile taş çıktı

13:07 16.02.2025
© SputnikDoktorlar şaşırdı: 92 yaşındaki kadının midesinden onlarca hurma ve zeytin çekirdeği ile taş çıktı
Doktorlar şaşırdı: 92 yaşındaki kadının midesinden onlarca hurma ve zeytin çekirdeği ile taş çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© Sputnik
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Zonguldak'ta 92 yaşındaki Şerife Ay'ın midesinden çıkanlar doktorları hayrete düşürdü. Ay'ın mide ve bağırsağından ameliyatla 28 hurma, 35 zeytin çekirdeği ve hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.
Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi. Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.

Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.
İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan, daha sonra servise çıkarılan Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ameliyatı gerçekleştiren Zonguldak BEUN Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, bağırsağın sağlıklı kısımlarının birleştirilmesinin ardından hastanın midesindeki sert cisimleri de çıkardıklarını dile getirerek, "Çıkardığımız taşlar yaklaşık 5,5-6 santimetrelik taşlaşmış hurma çekirdekleriydi. Onları da temizledik. Midede çok fazla hurma ve zeytin çekirdeği olduğunu gördük. Bunları temizledikten sonra ameliyatı sonlandırdık" diye konuştu.
Midedeki taşlaşmış gıdaların tehlikeli olduğuna dikkati çeken Taşdöven, şunları kaydetti:

"Bu tür bezoarları (midede taşlaşmış gıdalar) mide sindiremez. Mide sindiremediği için yutmak sağlıklı değil çünkü bunlar bir süre sonra sindirilemediği için taşlaşarak midenin ve bağırsakların delinmesine sebep olabilir. O yüzden önermiyoruz. Bunlar endoskopi ile tespit edilir. Bu tür acil vakalarda da rastlayabiliriz ama çok nadirdir. Hastanın 92 yaşında olması, bu tür ameliyatları kaldırması açısından hekimleri zorluyor ama hastamız şu an sağlıklı."

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