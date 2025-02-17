https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ozcan-deniz-hastaneye-kaldirildi-esi-samar-dadgar-ofkeli-bir-paylasim-yapti-cehennem-atesinde-1093735432.html
Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı, eşi Samar Dadgar öfkeli bir paylaşım yaptı: 'Cehennem ateşinde yakacağım'
Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı, eşi Samar Dadgar öfkeli bir paylaşım yaptı: 'Cehennem ateşinde yakacağım'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak karşılıklı şiddet iddialarıyla haberlere konu olan Deniz ailesi... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T14:54+0300
2025-02-17T14:54+0300
2025-02-17T14:54+0300
yaşam
özcan deniz
uzaklaştırma
uzaklaştırma kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103818/45/1038184515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63e5f09c6037de10dc35a48b0b310582.jpg
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardeşleriyle gerginliği sonrası sosyal medyadan göndermeli paylaşımlar yapan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.Özcan Deniz'in eşi şiddet görüyor iddiasıÜnlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.Anneden açıklama: Samar'a dokunmadımTüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulundu.Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı: Bir şey olursa hepinizi yakacağımTüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu. Samar Dadgar ise eşinin ailesine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ozcan-deniz-ve-annesi-arasinda-siddet-krizi-uzaklastirma-ve-korunma-talebinde-bulundu-1093685390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103818/45/1038184515_272:0:1232:720_1920x0_80_0_0_6eae96ae3ece599be7f0fa815db6069c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özcan deniz, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı
özcan deniz, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı
Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı, eşi Samar Dadgar öfkeli bir paylaşım yaptı: 'Cehennem ateşinde yakacağım'
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak karşılıklı şiddet iddialarıyla haberlere konu olan Deniz ailesi üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu, eşi Samar Dadgar ise ateş püskürdü.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardeşleriyle gerginliği sonrası sosyal medyadan göndermeli paylaşımlar yapan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Özcan Deniz'in eşi şiddet görüyor iddiası
Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
Anneden açıklama: Samar'a dokunmadım
Tüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulundu.
Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.
Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı: Bir şey olursa hepinizi yakacağım
Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu. Samar Dadgar ise eşinin ailesine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı:
"Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım! Nefes alamıyorum! Özcana bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi... Hepinizi..."