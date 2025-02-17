https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ozcan-deniz-hastaneye-kaldirildi-esi-samar-dadgar-ofkeli-bir-paylasim-yapti-cehennem-atesinde-1093735432.html

Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı, eşi Samar Dadgar öfkeli bir paylaşım yaptı: 'Cehennem ateşinde yakacağım'

Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı, eşi Samar Dadgar öfkeli bir paylaşım yaptı: 'Cehennem ateşinde yakacağım'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak karşılıklı şiddet iddialarıyla haberlere konu olan Deniz ailesi... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T14:54+0300

2025-02-17T14:54+0300

2025-02-17T14:54+0300

yaşam

özcan deniz

uzaklaştırma

uzaklaştırma kararı

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardeşleriyle gerginliği sonrası sosyal medyadan göndermeli paylaşımlar yapan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.Özcan Deniz'in eşi şiddet görüyor iddiasıÜnlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.Anneden açıklama: Samar'a dokunmadımTüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulundu.Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı: Bir şey olursa hepinizi yakacağımTüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu. Samar Dadgar ise eşinin ailesine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ozcan-deniz-ve-annesi-arasinda-siddet-krizi-uzaklastirma-ve-korunma-talebinde-bulundu-1093685390.html

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özcan deniz, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı