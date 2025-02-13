https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligi-ozel-hastanenin-ilgili-biriminin-faaliyeti-durduruldu-1093649801.html
Ameliyathanede stent pazarlığı: Özel hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu
Ameliyathanede stent pazarlığı: Özel hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da özel bir hastanede yapılan acil müdahale sırasında pazarlık yapıldığı iddialarının ardından hastanedeki ilgili birimin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T23:29+0300
2025-02-13T23:29+0300
2025-02-13T23:49+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
ameliyat
stent
özel hastane
pazarlık
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Sağlık Bakanlığı'nın, İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında pazarlık yapılmasına ilişkin olarak özel hastanede ilgili birimin faaliyetini durdurduğu bildirildi.İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurmasının ardından acilen anjiyo yapılması için gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.Arena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüntülere yansıdı.Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligina-inceleme-1093635382.html
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sağlık bakanlığı, ameliyat, stent, özel hastane, pazarlık
sağlık bakanlığı, ameliyat, stent, özel hastane, pazarlık
Ameliyathanede stent pazarlığı: Özel hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu
23:29 13.02.2025 (güncellendi: 23:49 13.02.2025)
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da özel bir hastanede yapılan acil müdahale sırasında pazarlık yapıldığı iddialarının ardından hastanedeki ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı'nın, İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında pazarlık yapılmasına ilişkin olarak özel hastanede ilgili birimin faaliyetini durdurduğu bildirildi.
İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurmasının ardından acilen anjiyo yapılması için gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Arena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüntülere yansıdı.
Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.