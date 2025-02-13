https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligi-ozel-hastanenin-ilgili-biriminin-faaliyeti-durduruldu-1093649801.html

Ameliyathanede stent pazarlığı: Özel hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu

Ameliyathanede stent pazarlığı: Özel hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da özel bir hastanede yapılan acil müdahale sırasında pazarlık yapıldığı iddialarının ardından hastanedeki ilgili birimin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T23:29+0300

2025-02-13T23:29+0300

2025-02-13T23:49+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

ameliyat

stent

özel hastane

pazarlık

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Sağlık Bakanlığı'nın, İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında pazarlık yapılmasına ilişkin olarak özel hastanede ilgili birimin faaliyetini durdurduğu bildirildi.İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurmasının ardından acilen anjiyo yapılması için gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.Arena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüntülere yansıdı.Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligina-inceleme-1093635382.html

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sağlık bakanlığı, ameliyat, stent, özel hastane, pazarlık