https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/galatasaraydan-tffnin-davetine-yanit-1093771541.html

Galatasaray'dan TFF'nin davetine yanıt

Galatasaray'dan TFF'nin davetine yanıt

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesi buluşma davetine olumsuz yanıt verdi. Özbek, "Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T14:34+0300

2025-02-18T14:34+0300

2025-02-18T14:41+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını Riva'ya davetine olumsuz yanıt verdi. Özbek açıklamasında şunları kaydetti:"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.'Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum'Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum! Bu toplantının tarafı olmayacağım."Ne olmuştu?TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için açıklama yapmıştı. TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanlarını Riva'ya davet ettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/tbf-baskani-turkoglu-fenerbahceyi-uyardi-yonetim-olarak-yaptirim-uygulamaktan-cekinmeyecegiz-1093771416.html

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fenerbahçe, ali koç, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)