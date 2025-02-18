https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/galatasaraydan-tffnin-davetine-yanit-1093771541.html
Galatasaray'dan TFF'nin davetine yanıt
Galatasaray'dan TFF'nin davetine yanıt
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesi buluşma davetine olumsuz yanıt verdi. Özbek, "Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T14:34+0300
2025-02-18T14:34+0300
2025-02-18T14:41+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını Riva'ya davetine olumsuz yanıt verdi. Özbek açıklamasında şunları kaydetti:"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.'Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum'Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum! Bu toplantının tarafı olmayacağım."Ne olmuştu?TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için açıklama yapmıştı. TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanlarını Riva'ya davet ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/tbf-baskani-turkoglu-fenerbahceyi-uyardi-yonetim-olarak-yaptirim-uygulamaktan-cekinmeyecegiz-1093771416.html
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fenerbahçe, ali koç, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, ali koç, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray'dan TFF'nin davetine yanıt
14:34 18.02.2025 (güncellendi: 14:41 18.02.2025)
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesi buluşma davetine olumsuz yanıt verdi. Özbek, "Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, maça 1 saat kala cevabımız beklenmeden çağrının yapılma sebebini takdirinize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını Riva'ya davetine olumsuz yanıt verdi.
Özbek açıklamasında şunları kaydetti:
"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.
'Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum'
Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum! Bu toplantının tarafı olmayacağım."
TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için açıklama yapmıştı. TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanlarını Riva'ya davet ettiğini açıklamıştı.