https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/etna-yanardaginda-haraketlilik-kul-ve-lav-puskurtme-devam-ediyor-1093749453.html

Etna Yanardağı'nda haraketlilik: Kül ve lav püskürtme devam ediyor

Etna Yanardağı'nda haraketlilik: Kül ve lav püskürtme devam ediyor

Sputnik Türkiye

Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan Etna'da devam eden kül ve lav püskürtmeleri nedeniyle hava ulaşımında aksaklıklar meyana geldi. Yetkililer... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T01:33+0300

2025-02-18T01:33+0300

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bulunan Etna Yanardağı'nda bir haftayı aşkın süredir devam eden yoğun volkanik faaliyetler nedeniyle özellikle pazartesi günü hava ulaşımı olumsuz etkilendi. 24 saatte Katanya Havalimanı'na yönelik 32 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi. Lufthansa ve Easyjet gibi havayolları da Katanya'ya yönelik bazı seferlerini iptal etti.Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı yöneten SAC şirketinin sabah saatlerinde yayımladığı bildiriye göre Etna'da devam eden püskürtme faaliyeti ve aynı anda atmosferdeki volkanik kül emisyonu sebebiyle yanardağın güneybatısında kalan hava sahasının yerel saatle 15.00'e kadar uçuşa kapatıldı.Katanya Havalimanı'ndan kalkışlı seferlerde bir kısıtlama olmadığı belirtilen açıklamada ancak yolculardan uçuşlarının durumunu kontrol etmeden havalimanına gelmemeleri istendi.Volkanik kül yağmurları da yaşanıyorEtna yanardağı'nın yoğun şekilde püskürttüğü küller sebebiyle yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde volkanik kül yağmurları da meydana geliyor.Son 8 gündür farklı noktalarında lav akıntısı olan yanardağın Yeni Ağız ve Güneydoğu kraterlerinde kül ve lav püskürtme gibi farklı volkanik faaliyetler gözlemleniyor.Etna Yanardağı'nda son olarak 2024'ün yaz aylarında da aynı özelliklerde volkanik faaliyetler görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/italyada-etna-yanardagi-yeniden-kul-ve-lav-puskurttu-ucuslar-askida-1086877796.html

etna yanardağı

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etna yanardağı, katanya, lufthansa, haberler, avrupa