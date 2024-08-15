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İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü: Uçuşlar askıda
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü: Uçuşlar askıda
Sputnik Türkiye
İtalya'da aktif yanardağlarından Etna Yanardağı, yeniden kül ve lav püskürrtü, uçuşlar akşama kadar durduruldu. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:56+0300
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Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlere bir yenisi eklendi. İtalya'nın aktif yanardağlarından Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürrtü. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, Etna Yanardağı dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu. Yanardağın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.Yerel basında yer alan haberlere göre, Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştü ve bazı yerleşim yerlerinde kül temizleme çalışmaları başlatıldı. Uçuşlar akşama kadar durdurulduEtna Yanardağı'nın yoğun şekilde kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Yanardağa yakın bir konumda bulunan Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanının yerel saatle 18.00'e kadar uçuşa kapatıldığı bildirildi.Havalimanı'ndan yapılan açılamada, çok fazla kül düşmesi sebebiyle pistin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken Katanya varışlı uçaklar, bölgeye en yakın havalimanlarından Palermo'ya yönlendirildi.Etna Dağı nerede? Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya yakınlarında bulunuyor. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3 bin 326 metre yüksekliğinde. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, Vezüv'ün 3 katı, Stromboli'nin 3.5 katı. Etna Yanardağı en son ne zaman patladı? Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Dağı'ndaki en son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti. Temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.
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etna yanardağı nerde, etna yanardağı patladı, etna yanardağı, italya uçuşlar durdu mu, etna dağı en son ne zaman patladı

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü: Uçuşlar askıda

13:56 15.08.2024
© AA / Salvatore AllegraEtna Yanardağı
Etna Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / Salvatore Allegra
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İtalya'da aktif yanardağlarından Etna Yanardağı, yeniden kül ve lav püskürrtü, uçuşlar akşama kadar durduruldu.
Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlere bir yenisi eklendi. İtalya'nın aktif yanardağlarından Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürrtü.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, Etna Yanardağı dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu. Yanardağın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştü ve bazı yerleşim yerlerinde kül temizleme çalışmaları başlatıldı.

Uçuşlar akşama kadar durduruldu

Etna Yanardağı'nın yoğun şekilde kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Yanardağa yakın bir konumda bulunan Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanının yerel saatle 18.00'e kadar uçuşa kapatıldığı bildirildi.
Havalimanı'ndan yapılan açılamada, çok fazla kül düşmesi sebebiyle pistin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken Katanya varışlı uçaklar, bölgeye en yakın havalimanlarından Palermo'ya yönlendirildi.

Etna Dağı nerede?

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya yakınlarında bulunuyor. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3 bin 326 metre yüksekliğinde. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, Vezüv'ün 3 katı, Stromboli'nin 3.5 katı.

Etna Yanardağı en son ne zaman patladı?

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Dağı'ndaki en son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti. Temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.
Etna Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
DÜNYA
Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı
4 Ağustos, 15:35
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