https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dugunu-olanlari-uzmanlar-uyardi-yatirimcilar-dikkat-gram-altinda-yeni-zirve-bekleniyor-mu-1093718737.html
Düğünü olanları uzmanlar uyardı, yatırımcılar dikkat: Gram altında yeni zirve bekleniyor mu?
Düğünü olanları uzmanlar uyardı, yatırımcılar dikkat: Gram altında yeni zirve bekleniyor mu?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşadı. Gram altın 3 bin 423 TL, ons altın ise 2 bin 940 dolar seviyesini test etti. Uzmanlar... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T08:02+0300
2025-02-17T08:02+0300
2025-02-17T08:02+0300
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Son dönemde altın piyasasında sert hareketler yaşanıyor. Cuma günü gram altın 3 bin 423 TL seviyesini görerek rekor kırdı, ancak ardından hızlı bir geri çekilme yaşandı.Ekonomist Hikmet Baydar, piyasadaki hareketlilikle ilgili şu açıklamayı yaptı:👉 "ABD enflasyon verileri beklenenden yüksek geldi ve bu durum faiz indirim beklentilerini azalttı. Altın yatırımcıları bu gelişmeyle birlikte satışa yöneldi."Özellikle ABD'de üretici enflasyonunun yüksek gelmesi ve Faiz İndirimi beklentilerinin azalması, altındaki satış baskısını artırdı.Alternatif Yatırım Araçları Öne ÇıkıyorAltına alternatif yatırım arayışında olan yatırımcılar için altın ve emtia fonları dikkat çekiyor.Ancak uzmanlar, altın fonlarının içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Fonların içeriğinde repo, tahvil gibi farklı yatırım araçlarının olması, getirinin doğrudan altın fiyatlarına paralel olmayabileceği anlamına geliyor.Kademeli alım stratejisi mantıklı mı?Piyasalardaki dalgalı hareketler yatırımcıları tedirgin ederken, uzmanlar kademeli alım stratejisini öneriyor.Hikmet Baydar, altın alımı için acele edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:👉 "ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri altın talebini artırdı. Ancak piyasa halen dengelenme sürecinde. Kademeli alım yapmak mantıklı bir seçenek olabilir."Gram altında yeni hedefler ne?📌 Ons altında 2775 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak görülüyor.📌 Gram altında ise 3254 TL seviyesi kritik bir destek noktası olabilir.📌 Yeni zirve için ons altının yeniden yükselişe geçmesi gerekiyor.Bugün gram altında düşüş devam edebilir mi?Cuma günü gram altının kapanışı günün en düşük seviyelerinde gerçekleşti. Bu nedenle, pazartesi günü gram altının daha düşük seviyeleri test etme ihtimali bulunuyor.Uzmanlar, yatırımcıların panik satışlarından kaçınması gerektiğini ve ons altının hareketlerine göre alım fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.Altın fonları i̇çin kritik uyarıAltın fonlarına yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir uyarı geldi!🔹 Fonun portföy dağılımına dikkat edilmeli.🔹 Doğrudan altın oranı yüksek olan fonlar, altın fiyatlarına daha paralel bir getiri sunar.🔹 Emtia fiyatları da yükseldiği için emtia fonları da kazanç sağlayabilir.ABD’de tarife değişiklikleri nedeniyle artan fiyatlar, emtia fonlarında da hareketliliğe neden oldu. Bu gelişmeler, altın piyasasındaki dalgalanmaları tetikleyebilir.
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altın fiyatları, gram altın ne kadar, altın yükselir mi, altın düşer mi, 2025 altın tahminleri, ons altın fiyatı, altın yorumları, altın piyasası son durum, altın yatırım tavsiyeleri, altın fonları kazandırır mı, gram altın rekor kırdı, altın neden düşüyor, altın neden yükseliyor, en iyi yatırım aracı 2025, altın fonu nedir, altın fiyatları düşecek mi, altın almalı mı satmalı mı
altın fiyatları, gram altın ne kadar, altın yükselir mi, altın düşer mi, 2025 altın tahminleri, ons altın fiyatı, altın yorumları, altın piyasası son durum, altın yatırım tavsiyeleri, altın fonları kazandırır mı, gram altın rekor kırdı, altın neden düşüyor, altın neden yükseliyor, en iyi yatırım aracı 2025, altın fonu nedir, altın fiyatları düşecek mi, altın almalı mı satmalı mı
Düğünü olanları uzmanlar uyardı, yatırımcılar dikkat: Gram altında yeni zirve bekleniyor mu?
Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşadı. Gram altın 3 bin 423 TL, ons altın ise 2 bin 940 dolar seviyesini test etti. Uzmanlar, kademeli alım stratejisini önerirken, yatırımcılar altın fonları ve emtia yatırımlarına yönelmeye başladı. İşte güncel tahminler ve beklentiler...
Son dönemde altın piyasasında sert hareketler yaşanıyor. Cuma günü gram altın 3 bin 423 TL seviyesini görerek rekor kırdı, ancak ardından hızlı bir geri çekilme yaşandı.
Ekonomist Hikmet Baydar, piyasadaki hareketlilikle ilgili şu açıklamayı yaptı:
👉 "ABD enflasyon verileri beklenenden yüksek geldi ve bu durum faiz indirim beklentilerini azalttı. Altın yatırımcıları bu gelişmeyle birlikte satışa yöneldi."
Özellikle ABD'de üretici enflasyonunun yüksek gelmesi
ve Faiz İndirimi beklentilerinin azalması
, altındaki satış baskısını artırdı.
Alternatif Yatırım Araçları Öne Çıkıyor
Altına alternatif yatırım arayışında olan yatırımcılar için altın ve emtia fonları dikkat çekiyor.
Altın fonları yılbaşından bu yana yüzde 15 kazandırdı
.
Emtia fonları da altın fiyatlarındaki artıştan etkilenerek yükselişe geçti
.
Ancak uzmanlar, altın fonlarının içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Fonların içeriğinde repo, tahvil gibi farklı yatırım araçlarının olması, getirinin doğrudan altın fiyatlarına paralel olmayabileceği anlamına geliyor.
Kademeli alım stratejisi mantıklı mı?
Piyasalardaki dalgalı hareketler yatırımcıları tedirgin ederken, uzmanlar kademeli alım stratejisini öneriyor.
Hikmet Baydar, altın alımı için acele edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
👉 "ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri altın talebini artırdı. Ancak piyasa halen dengelenme sürecinde. Kademeli alım yapmak mantıklı bir seçenek olabilir."
Gram altında yeni hedefler ne?
📌 Ons altında 2775 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak görülüyor.
📌 Gram altında ise 3254 TL seviyesi kritik bir destek noktası olabilir.
📌 Yeni zirve için ons altının yeniden yükselişe geçmesi gerekiyor.
Bugün gram altında düşüş devam edebilir mi?
Cuma günü gram altının kapanışı günün en düşük seviyelerinde gerçekleşti. Bu nedenle, pazartesi günü gram altının daha düşük seviyeleri test etme ihtimali bulunuyor.
Uzmanlar, yatırımcıların panik satışlarından kaçınması gerektiğini ve ons altının hareketlerine göre alım fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.
Altın fonları i̇çin kritik uyarı
Altın fonlarına yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir uyarı geldi!
🔹 Fonun portföy dağılımına dikkat edilmeli.
🔹 Doğrudan altın oranı yüksek olan fonlar, altın fiyatlarına daha paralel bir getiri sunar.
🔹 Emtia fiyatları da yükseldiği için emtia fonları da kazanç sağlayabilir.
ABD’de tarife değişiklikleri nedeniyle artan fiyatlar, emtia fonlarında da hareketliliğe neden oldu. Bu gelişmeler, altın piyasasındaki dalgalanmaları tetikleyebilir.