https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/dunya-uzerinde-ebeveynler-her-saniye--cocuklarinin-fotografini-paylasiyor-sharenting-suc-mu-1093757997.html

Ebeveynler her saniye çocuklarının fotoğrafını paylaşıyor: 'Sharenting' suç mu?

Ebeveynler her saniye çocuklarının fotoğrafını paylaşıyor: 'Sharenting' suç mu?

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde saniyede 2 çocuk, sosyal medyada paylaşılıyor. Ebeveynlerin, çocuklarına dair her anı sosyal medyada paylaşması eğlenceli ve sevimli... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T10:55+0300

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türkiye

sosyal medya

çocuk

cinsel

cinsel istismar

cep telefonu

ebeveyn

paylaşım

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Sosyal medyada yapılan paylaşımlara çoğu zaman çocuklar da dahil ediliyor. Peki bunun sakıncaları ve yaptırımları neler?Sharenting ne demek?Sharing (paylaşmak) ve parenting (ebeveynlik) kelimelerinin birleşimi olan ‘sharenting’ kavramı, ebeveynlerin çocukları hakkındaki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşmasını ifade ediyor. Sosyal medyada çocuğunu paylaşmak suç mu?Hürriyet'in haberine göre Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) Koordinatörü Avukat Şahin Antakyalıoğlu’na göre, hem ülkemizde hem de dünya genelinde bu izinsiz paylaşımların suç teşkil ettiği bilinci ebeveynlerde de çocuklarda da henüz oturmadı.'Cinsel istismar, cinsel taciz veya sarkıntılık suçları da doğabiliyor'Özel hayatın gizliliğinden müstehcenliğe kadar birçok suça zemin hazırlayan bu paylaşımlar, çocukların geleceklerine de darbe vurabiliyor. Antakyalıoğlu, büyüyen ve fotoğrafları paylaşılan çocukların popülerlik algısı nedeniyle de görsellerinin yayınlanmasına ses çıkarmadıklarını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu: 'Saniyede 2 çocuk görseli paylaşılıyor'‘Çocuk işçiliğine giriyor'

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