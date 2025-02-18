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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.İletişim Başkanlığı, görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin sona ermesi için çaba gösterdiğini ve adil bir barışın mümkün olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin krizin tarafları ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü temaslara değindi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini belirterek, uluslararası toplumun da bu sürece katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-baris-gorusmelerinde-ulkemiz-ideal-bir-ev-sahibi-olacaktir-1093777458.html
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rusya, nato, iletişim başkanlığı, federal meclis (rusya), telefon, telefon görüşmesi, siyaset, siyaset gündemi, vladimir putin, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, mark rutte
rusya, nato, iletişim başkanlığı, federal meclis (rusya), telefon, telefon görüşmesi, siyaset, siyaset gündemi, vladimir putin, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, mark rutte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

20:10 18.02.2025 (güncellendi: 20:16 18.02.2025)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin sona ermesi için çaba gösterdiğini ve adil bir barışın mümkün olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
İletişim Başkanlığı, görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin sona ermesi için çaba gösterdiğini ve adil bir barışın mümkün olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin krizin tarafları ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü temaslara değindi.
Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini belirterek, uluslararası toplumun da bu sürece katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır
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