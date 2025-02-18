https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-rutte-ile-gorustu-1093780793.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.İletişim Başkanlığı, görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin sona ermesi için çaba gösterdiğini ve adil bir barışın mümkün olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin krizin tarafları ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü temaslara değindi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini belirterek, uluslararası toplumun da bu sürece katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-baris-gorusmelerinde-ulkemiz-ideal-bir-ev-sahibi-olacaktir-1093777458.html

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