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İmamoğlu: Cumhurbaşkanı beni siyaseten devre dışı bırakmak istiyor
İmamoğlu: Cumhurbaşkanı beni siyaseten devre dışı bırakmak istiyor
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalar hakkında konuştu. İmamoğlu, "25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalarla ilgili, "25 yıla yakın hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında siyasi yasak istenen ben diyorum ki bütün bunların arkasında sayın Cumhurbaşkanı var" dedi.Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
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ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı beni siyaseten devre dışı bırakmak istiyor

12:46 17.02.2025
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medyaİmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medya
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalar hakkında konuştu. İmamoğlu, "25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten devre dışı bırakan kişinin adı da belli, Sayın Cumhurbaşkanı..." dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalarla ilgili, "25 yıla yakın hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında siyasi yasak istenen ben diyorum ki bütün bunların arkasında sayın Cumhurbaşkanı var" dedi.
Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün savcının oluşan iddianamesiyle şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili iddianame oldu. 25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten devre dışı bırakan kişinin adı da belli, Sayın cumhurbaşkanı... Ben buradayım, bu süreçlerin altına imza atanları biliyorum. Bu süreçlerin hiçbiri kaleme alınacak iş değil. Bu süreçlerin tamamının savcılığına soyunan kişi sonra da "Bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor" diyebiliyor. 25 yıla kadar hapis, 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak diyorum ki bunların hepsinin arkasında Sayın Cumhurbaşkanı var. Er meydanında mertçe güreşilir. Demokrasi de öyle bir şeydir. Mertliğe davet ettim defalarca ama tercih başka. Heybeden, turplardan bahseden kendileri. Kasımpaşa mertlik demektir, burada doğup büyümüş birinin buna yakışan şekilde davranmasını diliyorum. Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben olsam TÜSİAD üyelerinin yerinde konuşurum, hepsi tek tek konuşmalı."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talep edildi
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