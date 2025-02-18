https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpden-aciklama-geldi-beykoz-belediyesine-operasyon-mu-duzenlendi-1093753926.html

CHP'den açıklama geldi: Beykoz Belediyesi'ne operasyon mu düzenlendi?

CHP'den açıklama geldi: Beykoz Belediyesi'ne operasyon mu düzenlendi?

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediyesi’ne savcılık talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda dosyaya el konulduğu iddia edildi. Ancak CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T08:43+0300

2025-02-18T08:43+0300

2025-02-18T08:43+0300

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Beykoz Başsavcılığı’nın talimatıyla CHP’li Beykoz Belediyesi’ne yönelik inceleme başlatıldığı iddia edildi. Savcılığın, usulsüzlük iddialarına ilişkin ihale dosyaları ve belgelerle ilgili bilgi talep ettiği öne sürüldü.🔹 İddialara göre, müfettişler ve polisler belediyeye giderek bazı dosyalara el koydu.🔹 Başkan yardımcıları ve müdürlerin ifadeye çağrıldığı ileri sürüldü.🔹 CHP yetkilileri ise belediyeye herhangi bir müfettişin gelmediğini ve yalnızca evrak talep edildiğini açıkladı.CHP’den iddialara yanıt: Sadece bilgi talep edildiCHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediyeye yönelik yapılan haberleri yalanlayarak şu açıklamalarda bulundu:📢 "Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden belediyeden bazı evraklar istendi. Müfettiş gelmedi, polis baskını yok."📢 "Oluşturulmak istenen algının aksine, belediyeye herhangi bir operasyon düzenlenmedi."📢 "Savcılık yalnızca bilgi talebinde bulundu, evraklar hazırlanıp teslim edilecek."Taştan, haberlerde yer alan "müfettişlerin baskın yaptığı ve dosyalara el konulduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Belediyede i̇nceleme devam ediyor mu?Savcılık tarafından talep edilen evraklarla ilgili sürecin normal bir hukuki prosedür olduğu ve herhangi bir suç unsuru taşımadığı belirtiliyor. Ancak belediyede devam eden incelemelerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.🔴 Savcılığın belediyeden neden bilgi talep ettiği konusunda detaylı bir açıklama bekleniyor.🔴 CHP yetkilileri, iddiaları yalanlayarak sürecin rutin bir evrak incelemesi olduğunu belirtti.🔴 Belediye yetkilileri, talep edilen belgeleri savcılığa ileteceklerini açıkladı.

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