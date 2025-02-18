https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpden-aciklama-geldi-beykoz-belediyesine-operasyon-mu-duzenlendi-1093753926.html
CHP'den açıklama geldi: Beykoz Belediyesi'ne operasyon mu düzenlendi?
CHP'den açıklama geldi: Beykoz Belediyesi'ne operasyon mu düzenlendi?
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediyesi’ne savcılık talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda dosyaya el konulduğu iddia edildi. Ancak CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T08:43+0300
2025-02-18T08:43+0300
2025-02-18T08:43+0300
politika
başkan
chp
beykoz
operasyon
savcı
açıklama
açıklama
açıklama
açıklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f10110837802e0eeb38c66af3c5c4a9.jpg
Beykoz Başsavcılığı’nın talimatıyla CHP’li Beykoz Belediyesi’ne yönelik inceleme başlatıldığı iddia edildi. Savcılığın, usulsüzlük iddialarına ilişkin ihale dosyaları ve belgelerle ilgili bilgi talep ettiği öne sürüldü.🔹 İddialara göre, müfettişler ve polisler belediyeye giderek bazı dosyalara el koydu.🔹 Başkan yardımcıları ve müdürlerin ifadeye çağrıldığı ileri sürüldü.🔹 CHP yetkilileri ise belediyeye herhangi bir müfettişin gelmediğini ve yalnızca evrak talep edildiğini açıkladı.CHP’den iddialara yanıt: Sadece bilgi talep edildiCHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediyeye yönelik yapılan haberleri yalanlayarak şu açıklamalarda bulundu:📢 "Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden belediyeden bazı evraklar istendi. Müfettiş gelmedi, polis baskını yok."📢 "Oluşturulmak istenen algının aksine, belediyeye herhangi bir operasyon düzenlenmedi."📢 "Savcılık yalnızca bilgi talebinde bulundu, evraklar hazırlanıp teslim edilecek."Taştan, haberlerde yer alan "müfettişlerin baskın yaptığı ve dosyalara el konulduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Belediyede i̇nceleme devam ediyor mu?Savcılık tarafından talep edilen evraklarla ilgili sürecin normal bir hukuki prosedür olduğu ve herhangi bir suç unsuru taşımadığı belirtiliyor. Ancak belediyede devam eden incelemelerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.🔴 Savcılığın belediyeden neden bilgi talep ettiği konusunda detaylı bir açıklama bekleniyor.🔴 CHP yetkilileri, iddiaları yalanlayarak sürecin rutin bir evrak incelemesi olduğunu belirtti.🔴 Belediye yetkilileri, talep edilen belgeleri savcılığa ileteceklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bedas-ve-ayedas-duyurdu-istanbulda-elektrik-kesintisi-alarmi-hangi-ilcelerde-saatlerce-elektrik-1093753573.html
başkan
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_065240b8847df0f30ce1eadc6a5c0ded.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
başkan, chp, beykoz, operasyon, savcı, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama
başkan, chp, beykoz, operasyon, savcı, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama
CHP'den açıklama geldi: Beykoz Belediyesi'ne operasyon mu düzenlendi?
Beykoz Belediyesi’ne savcılık talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda dosyaya el konulduğu iddia edildi. Ancak CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, iddiaları yalanlayarak, belediyeden yalnızca bilgi talep edildiğini ve herhangi bir müfettişin gelmediğini söyledi. İşte detaylar…
Beykoz Başsavcılığı’nın talimatıyla CHP’li Beykoz Belediyesi’ne yönelik inceleme başlatıldığı iddia edildi. Savcılığın, usulsüzlük iddialarına ilişkin ihale dosyaları ve belgelerle ilgili bilgi talep ettiği öne sürüldü.
🔹 İddialara göre, müfettişler ve polisler belediyeye giderek bazı dosyalara el koydu.
🔹 Başkan yardımcıları ve müdürlerin ifadeye çağrıldığı ileri sürüldü.🔹 CHP yetkilileri ise belediyeye herhangi bir müfettişin gelmediğini ve yalnızca evrak talep edildiğini açıkladı.
CHP’den iddialara yanıt: Sadece bilgi talep edildi
CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediyeye yönelik yapılan haberleri yalanlayarak şu açıklamalarda bulundu:
📢 "Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden belediyeden bazı evraklar istendi. Müfettiş gelmedi, polis baskını yok."
📢 "Oluşturulmak istenen algının aksine, belediyeye herhangi bir operasyon düzenlenmedi."
📢 "Savcılık yalnızca bilgi talebinde bulundu, evraklar hazırlanıp teslim edilecek."
Taştan, haberlerde yer alan "müfettişlerin baskın yaptığı ve dosyalara el konulduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Belediyede i̇nceleme devam ediyor mu?
Savcılık tarafından talep edilen evraklarla ilgili sürecin normal bir hukuki prosedür olduğu ve herhangi bir suç unsuru taşımadığı belirtiliyor. Ancak belediyede devam eden incelemelerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
🔴 Savcılığın belediyeden neden bilgi talep ettiği konusunda detaylı bir açıklama bekleniyor.
🔴 CHP yetkilileri, iddiaları yalanlayarak sürecin rutin bir evrak incelemesi olduğunu belirtti.
🔴 Belediye yetkilileri, talep edilen belgeleri savcılığa ileteceklerini açıkladı.