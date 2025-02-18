https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bosanma-davalarinda-sureci-kisaltacak-adim-nafaka-ve-velayet-gibi-konular-ayri-davada-gorulecek-1093756601.html

Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım: Nafaka ve velayet gibi konular ayrı davada görülecek

Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım: Nafaka ve velayet gibi konular ayrı davada görülecek

Sputnik Türkiye

Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması için yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Grubu'nun son şeklini vermek için çalıştığı düzenlemeye göre, önce boşanma... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T09:56+0300

2025-02-18T09:56+0300

2025-02-18T09:56+0300

türkiye

boşanma

nafaka

ak parti

adalet bakanlığı

velayet

dava

boşanma davası

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Boşanma davalarında süreci uzatan çekişmenin önüne geçmek için düğmeye basıldı. Boşanma davalarına güncelleme geliyorNafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi davalar boşanma davalarından ayrılacak. Önce çiftler boşanma davaları görülecek, sonrasında ise diğer davalar.Sürecin uzaması engellenecekHedef, çekişme nedeniyle bir buçuk yıldan üç yıla kadar uzayabilen davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak.Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması formülü Adalet Bakanlığı tarafından çalışıldı ve AK Parti grubuna sunuldu.Çalışmaya göre, ayrılık kararı alan çiftlerin önce boşanma davaları görülecek ve ayrılık kararı verilecek. Ardından da davanın uzamasının ana nedenleri olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konular ayrı davalarda görülecek.AK Parti grubunun öneriye son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Düzenlemenin aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yeni bir yargı paketi içerisinde yer alması bekleniyor.Paket içerisinde nafakaya ilişkin düzenlemenin olabileceği konuşuluyor. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesi, nafaka bittikten sonra ise kadına sosyal yardım ödenmesi gündemde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/gazeteci-nagehan-alci-15-yildir-cocuklarim-icin-1-lira-nafaka-alamiyorum-1093443060.html

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boşanma, nafaka, ak parti, adalet bakanlığı, velayet, dava, boşanma davası