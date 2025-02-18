https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bosanma-davalarinda-sureci-kisaltacak-adim-nafaka-ve-velayet-gibi-konular-ayri-davada-gorulecek-1093756601.html
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım: Nafaka ve velayet gibi konular ayrı davada görülecek
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım: Nafaka ve velayet gibi konular ayrı davada görülecek
Sputnik Türkiye
Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması için yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Grubu'nun son şeklini vermek için çalıştığı düzenlemeye göre, önce boşanma... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T09:56+0300
2025-02-18T09:56+0300
2025-02-18T09:56+0300
türkiye
boşanma
nafaka
ak parti
adalet bakanlığı
velayet
dava
boşanma davası
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Boşanma davalarında süreci uzatan çekişmenin önüne geçmek için düğmeye basıldı. Boşanma davalarına güncelleme geliyorNafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi davalar boşanma davalarından ayrılacak. Önce çiftler boşanma davaları görülecek, sonrasında ise diğer davalar.Sürecin uzaması engellenecekHedef, çekişme nedeniyle bir buçuk yıldan üç yıla kadar uzayabilen davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak.Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması formülü Adalet Bakanlığı tarafından çalışıldı ve AK Parti grubuna sunuldu.Çalışmaya göre, ayrılık kararı alan çiftlerin önce boşanma davaları görülecek ve ayrılık kararı verilecek. Ardından da davanın uzamasının ana nedenleri olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konular ayrı davalarda görülecek.AK Parti grubunun öneriye son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Düzenlemenin aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yeni bir yargı paketi içerisinde yer alması bekleniyor.Paket içerisinde nafakaya ilişkin düzenlemenin olabileceği konuşuluyor. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesi, nafaka bittikten sonra ise kadına sosyal yardım ödenmesi gündemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/gazeteci-nagehan-alci-15-yildir-cocuklarim-icin-1-lira-nafaka-alamiyorum-1093443060.html
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boşanma, nafaka, ak parti, adalet bakanlığı, velayet, dava, boşanma davası
boşanma, nafaka, ak parti, adalet bakanlığı, velayet, dava, boşanma davası
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım: Nafaka ve velayet gibi konular ayrı davada görülecek
Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması için yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Grubu'nun son şeklini vermek için çalıştığı düzenlemeye göre, önce boşanma davaları görülecek. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi çekişmeye neden olan konularsa ayrı davalarda görülecek.
Boşanma davalarında süreci uzatan çekişmenin önüne geçmek için düğmeye basıldı.
Boşanma davalarına güncelleme geliyor
Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi davalar boşanma davalarından ayrılacak. Önce çiftler boşanma davaları görülecek, sonrasında ise diğer davalar.
Sürecin uzaması engellenecek
Hedef, çekişme nedeniyle bir buçuk yıldan üç yıla kadar uzayabilen davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak.
Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması formülü Adalet Bakanlığı tarafından çalışıldı ve AK Parti grubuna sunuldu.
Çalışmaya göre, ayrılık kararı alan çiftlerin önce boşanma davaları görülecek ve ayrılık kararı verilecek. Ardından da davanın uzamasının ana nedenleri olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konular ayrı davalarda görülecek.
AK Parti grubunun öneriye son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Düzenlemenin aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yeni bir yargı paketi içerisinde yer alması bekleniyor.
Paket içerisinde nafakaya ilişkin düzenlemenin olabileceği konuşuluyor. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesi, nafaka bittikten sonra ise kadına sosyal yardım ödenmesi gündemde.