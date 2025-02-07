https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/gazeteci-nagehan-alci-15-yildir-cocuklarim-icin-1-lira-nafaka-alamiyorum-1093443060.html
Gazeteci Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum
Gazeteci Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum
Sputnik Türkiye
Ünlü çift Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın 13 yıllık evliliği iki yıl önce sona ermiş, boşanma sürecinde şiddet iddiaları gündeme gelmişti. Alçı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T00:47+0300
2025-02-07T00:47+0300
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Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın 1.5 yıldır nafaka ödemediğini itiraf etti.Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, iki yıl önce 13 yıllık evliliklerini noktalamış ve boşanmaları büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma sürecinde şiddet iddialarının da gündeme geldiği çiftin ayrılığı, medyada geniş yer bulurken Nagehan Alçı, bugün katıldığı bir televizyon programında eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine nafaka ödemediğini açıkladı. Alçı, "Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, son 1.5 yıldır nafaka alamadığını belirten Alçı, hukuki sürecin işlemesini beklediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nagehan-alci-rasim-ozan-kutahyalinin-kendisine-senelerce-siddet-uyguladiginiacikladi-1084842090.html
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nagehan alçı, rasim ozan kütahyalı, nafaka, süresiz nafaka , süresiz nafaka mağdurları platformu, çocuk, evlilik, istinaf mahkemesi, istinaf mahkemeleri, mahkeme, anayasa mahkemesi (aym), mahkeme kararı
Gazeteci Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum
Ünlü çift Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın 13 yıllık evliliği iki yıl önce sona ermiş, boşanma sürecinde şiddet iddiaları gündeme gelmişti. Alçı, katıldığı bir programda eski eşi Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini belirterek hukuki sürecin işlemesini beklediğini vurguladı.
Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın 1.5 yıldır nafaka ödemediğini itiraf etti.
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, iki yıl önce 13 yıllık evliliklerini noktalamış ve boşanmaları büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma sürecinde şiddet iddialarının da gündeme geldiği çiftin ayrılığı, medyada geniş yer bulurken Nagehan Alçı, bugün katıldığı bir televizyon programında eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine nafaka ödemediğini açıkladı.
Alçı, "Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, son 1.5 yıldır nafaka alamadığını belirten Alçı, hukuki sürecin işlemesini beklediğini ifade etti.