https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/gazeteci-nagehan-alci-15-yildir-cocuklarim-icin-1-lira-nafaka-alamiyorum-1093443060.html

Gazeteci Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum

Gazeteci Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum

Sputnik Türkiye

Ünlü çift Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın 13 yıllık evliliği iki yıl önce sona ermiş, boşanma sürecinde şiddet iddiaları gündeme gelmişti. Alçı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

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Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın 1.5 yıldır nafaka ödemediğini itiraf etti.Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, iki yıl önce 13 yıllık evliliklerini noktalamış ve boşanmaları büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma sürecinde şiddet iddialarının da gündeme geldiği çiftin ayrılığı, medyada geniş yer bulurken Nagehan Alçı, bugün katıldığı bir televizyon programında eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine nafaka ödemediğini açıkladı. Alçı, "Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, son 1.5 yıldır nafaka alamadığını belirten Alçı, hukuki sürecin işlemesini beklediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nagehan-alci-rasim-ozan-kutahyalinin-kendisine-senelerce-siddet-uyguladiginiacikladi-1084842090.html

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