https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dem-partili-tatvan-belediye-baskani-mumin-erol-gozaltina-alindi-1093738233.html
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
DEM Partili Bitlis Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan gözaltına alındı. 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T16:01+0300
2025-02-17T16:01+0300
2025-02-17T16:09+0300
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mümin erol, tatvan belediyesi, tatvan belediyesi gözaltı, mümin erol kimdir
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı
16:01 17.02.2025 (güncellendi: 16:09 17.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
DEM Partili Bitlis Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan gözaltına alındı.