https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bakanlik-duyurdu-ankara-surecinde-ilk-teknik-muzakereler-gerceklesti-1093779307.html
Bakanlık duyurdu: Ankara Süreci’nde ilk teknik müzakereler gerçekleşti
Bakanlık duyurdu: Ankara Süreci’nde ilk teknik müzakereler gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci kapsamında, taraflar teknik müzakerelerin... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T18:50+0300
2025-02-18T18:50+0300
2025-02-18T18:50+0300
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recep tayyip erdoğan
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Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci'nde ilk teknik müzakereler tamamlandı.Toplantıda, Afrika Boynuzu’nun istikrarlı ve müreffeh hale gelmesi için atılacak adımların önemi vurgulandı. Türkiye’nin bağlantısallık projelerindeki tecrübeleri paylaşılırken, ticaret, ulaşım ve gümrük mevzuatlarına ilişkin konular ele alındı. Olumlu bir atmosferde geçen görüşmelerin ardından Mart 2025’te ikinci tur teknik müzakerelerin Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında yapılması kararlaştırıldı. Bakan Fidan’ın toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:Bölgesel sahiplenme ve iş birliğinin aşırı kutuplaşmış dünyada hayati önem taşıdığı vurgulandı.Teknik müzakerelerin nihai başarısının, bugüne kadar olduğundan daha kritik olduğu belirtildi.Afrika Boynuzu’nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve bölgedeki zorlukları fırsata dönüştürmek için tarihi bir fırsatın bulunduğu ifade edildi.Afrika Boynuzu’nda istikrar ve refahın sağlanmasının bir zorunluluk olduğu dile getirildi.Bu süreçte atılacak adımların, diğer ülkelere de örnek teşkil edebileceği vurgulandı.Sürecin tüm kıta için siyasi bir vizyon sunduğu ve Kalkınma Yolu projesine benzer stratejik bir girişim olduğu ifade edildi.Türkiye’nin süreci aktif olarak kolaylaştırmaya, desteklemeye ve uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/cumhurbaskani-erdogan-baris-temel-beklentimizdir-1091426081.html
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türkiye, ankara, somali, etiyopya, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, dışişleri bakanlığı
türkiye, ankara, somali, etiyopya, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, dışişleri bakanlığı
Bakanlık duyurdu: Ankara Süreci’nde ilk teknik müzakereler gerçekleşti
Türkiye’nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci kapsamında, taraflar teknik müzakerelerin ilk turunu 18 Şubat 2025’te gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanı ve Somali Dışişleri Devlet Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci'nde ilk teknik müzakereler tamamlandı.
Toplantıda, Afrika Boynuzu’nun istikrarlı ve müreffeh hale gelmesi için atılacak adımların önemi vurgulandı. Türkiye’nin bağlantısallık projelerindeki tecrübeleri paylaşılırken, ticaret, ulaşım ve gümrük mevzuatlarına ilişkin konular ele alındı. Olumlu bir atmosferde geçen görüşmelerin ardından Mart 2025’te ikinci tur teknik müzakerelerin Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında yapılması kararlaştırıldı.
Bakan Fidan’ın toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Bölgesel sahiplenme ve iş birliğinin aşırı kutuplaşmış dünyada hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Teknik müzakerelerin nihai başarısının, bugüne kadar olduğundan daha kritik olduğu belirtildi.
Afrika Boynuzu’nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve bölgedeki zorlukları fırsata dönüştürmek için tarihi bir fırsatın bulunduğu ifade edildi.
Afrika Boynuzu’nda istikrar ve refahın sağlanmasının bir zorunluluk olduğu dile getirildi.
Bu süreçte atılacak adımların, diğer ülkelere de örnek teşkil edebileceği vurgulandı.
Sürecin tüm kıta için siyasi bir vizyon sunduğu ve Kalkınma Yolu projesine benzer stratejik bir girişim olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin süreci aktif olarak kolaylaştırmaya, desteklemeye ve uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.