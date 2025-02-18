Bakanlık duyurdu: Ankara Süreci’nde ilk teknik müzakereler gerçekleşti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Teğmenlerden ilk itiraz davası
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Futbolun Tarihçesi ve Futbol Nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Patoloji ve yapay zekanın buluşması
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Avukat Nusret Senem: ‘Eşref Bitlis Paşa, Amerika’nın PKK’ya silah desteğinde bulunduğunu saptadı’
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Moldova’dan demokrasi dersi: USAID’in mali akışlarının araştırılması talep edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Adli Tıp, Zehra Kınık’ın kusurlu buldu’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜİK 2024 yılı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ yayımlandı: Mutluluk Oranı Düşüşte
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkmasıyla başlayan yeni dönemde Msokova ve Washington arasındaki ilk yüz yüze temas gerçekleşti.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
SESLİ HABER
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HAVA DURUMU
Kuvvetli kar yağışı geliyor
20:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/bakanlik-duyurdu-ankara-surecinde-ilk-teknik-muzakereler-gerceklesti-1093779307.html
Bakanlık duyurdu: Ankara Süreci’nde ilk teknik müzakereler gerçekleşti
Bakanlık duyurdu: Ankara Süreci’nde ilk teknik müzakereler gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci kapsamında, taraflar teknik müzakerelerin... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T18:50+0300
2025-02-18T18:50+0300
dünya
türkiye
ankara
somali
etiyopya
barış
barış görüşmeleri
barış süreci
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan külliyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091427494_0:77:3090:1815_1920x0_80_0_0_e1e0ffa2c427946391616b75d2a2d804.jpg
Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci'nde ilk teknik müzakereler tamamlandı.Toplantıda, Afrika Boynuzu’nun istikrarlı ve müreffeh hale gelmesi için atılacak adımların önemi vurgulandı. Türkiye’nin bağlantısallık projelerindeki tecrübeleri paylaşılırken, ticaret, ulaşım ve gümrük mevzuatlarına ilişkin konular ele alındı. Olumlu bir atmosferde geçen görüşmelerin ardından Mart 2025’te ikinci tur teknik müzakerelerin Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında yapılması kararlaştırıldı. Bakan Fidan’ın toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:Bölgesel sahiplenme ve iş birliğinin aşırı kutuplaşmış dünyada hayati önem taşıdığı vurgulandı.Teknik müzakerelerin nihai başarısının, bugüne kadar olduğundan daha kritik olduğu belirtildi.Afrika Boynuzu’nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve bölgedeki zorlukları fırsata dönüştürmek için tarihi bir fırsatın bulunduğu ifade edildi.Afrika Boynuzu’nda istikrar ve refahın sağlanmasının bir zorunluluk olduğu dile getirildi.Bu süreçte atılacak adımların, diğer ülkelere de örnek teşkil edebileceği vurgulandı.Sürecin tüm kıta için siyasi bir vizyon sunduğu ve Kalkınma Yolu projesine benzer stratejik bir girişim olduğu ifade edildi.Türkiye’nin süreci aktif olarak kolaylaştırmaya, desteklemeye ve uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/cumhurbaskani-erdogan-baris-temel-beklentimizdir-1091426081.html
ankara
etiyopya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091427494_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_0bb9c925a915ece72f8fbb999d1c1491.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, somali, etiyopya, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, dışişleri bakanlığı
türkiye, ankara, somali, etiyopya, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, dışişleri bakanlığı

Bakanlık duyurdu: Ankara Süreci’nde ilk teknik müzakereler gerçekleşti

18:50 18.02.2025
© AA / TCCB/Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA / TCCB/Murat Kula
Abone ol
Türkiye’nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci kapsamında, taraflar teknik müzakerelerin ilk turunu 18 Şubat 2025’te gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanı ve Somali Dışişleri Devlet Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin çözülmesi amacıyla başlatılan Ankara Süreci'nde ilk teknik müzakereler tamamlandı.
Toplantıda, Afrika Boynuzu’nun istikrarlı ve müreffeh hale gelmesi için atılacak adımların önemi vurgulandı. Türkiye’nin bağlantısallık projelerindeki tecrübeleri paylaşılırken, ticaret, ulaşım ve gümrük mevzuatlarına ilişkin konular ele alındı. Olumlu bir atmosferde geçen görüşmelerin ardından Mart 2025’te ikinci tur teknik müzakerelerin Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında yapılması kararlaştırıldı.

Bakan Fidan’ın toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Bölgesel sahiplenme ve iş birliğinin aşırı kutuplaşmış dünyada hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Teknik müzakerelerin nihai başarısının, bugüne kadar olduğundan daha kritik olduğu belirtildi.
Afrika Boynuzu’nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve bölgedeki zorlukları fırsata dönüştürmek için tarihi bir fırsatın bulunduğu ifade edildi.
Afrika Boynuzu’nda istikrar ve refahın sağlanmasının bir zorunluluk olduğu dile getirildi.
Bu süreçte atılacak adımların, diğer ülkelere de örnek teşkil edebileceği vurgulandı.
Sürecin tüm kıta için siyasi bir vizyon sunduğu ve Kalkınma Yolu projesine benzer stratejik bir girişim olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin süreci aktif olarak kolaylaştırmaya, desteklemeye ve uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
TÜRKİYE
Afrika'daki krizi Türkiye çözdü: Somali ve Etiyopya uzlaştı
11 Aralık 2024, 23:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала