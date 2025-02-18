https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/aydinda-yeni-bir-bitki-turu-kesfedildi-sadece-turkiyede-yetisiyor-1093782858.html

Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor

Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor

Sputnik Türkiye

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfederek... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

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2025-02-18T22:13+0300

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türkiye

manisa celal bayar üniversitesi (mcbü)

çiçek

bitki

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

tıbbi bitki

nadir bitki türü

bitki çayları

aydın

kuşadası

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde keşfedilen yeni bitki türü Kuşadası Çanı, bilim dünyasına kazandırıldı.Prof. Dr. Emine Alçıtepe ve Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer’in yürüttüğü araştırmalar sonucunda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedilerek 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) adıyla literatüre kazandırıldı.Morfolojik olarak farklı özellikler taşıyan Kuşadası Çanı, yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huni şeklindeki taç yapısıyla dikkat çekiyor. Literatüre kazandırılan bu yeni bitki türü, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, çalışmanın sonuçları 'Acta Botanica Caucasica' adlı uluslararası dergide yayımlanarak duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bilim-insanlari-yeni-bitki-turu-kesfetti-sadece-turkiyede-yetisiyor-1090985764.html

türkiye

aydın

kuşadası

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manisa celal bayar üniversitesi (mcbü), çiçek, bitki, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), tıbbi bitki , nadir bitki türü, bitki çayları, aydın, kuşadası, kuşadası belediyesi