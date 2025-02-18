https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/aydinda-yeni-bir-bitki-turu-kesfedildi-sadece-turkiyede-yetisiyor-1093782858.html
Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor
Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor
Sputnik Türkiye
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfederek... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T22:13+0300
2025-02-18T22:13+0300
2025-02-18T22:13+0300
türkiye
manisa celal bayar üniversitesi (mcbü)
çiçek
bitki
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
tıbbi bitki
nadir bitki türü
bitki çayları
aydın
kuşadası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093782595_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77abd3e0bf3873306640e27779f820a2.jpg
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde keşfedilen yeni bitki türü Kuşadası Çanı, bilim dünyasına kazandırıldı.Prof. Dr. Emine Alçıtepe ve Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer’in yürüttüğü araştırmalar sonucunda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedilerek 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) adıyla literatüre kazandırıldı.Morfolojik olarak farklı özellikler taşıyan Kuşadası Çanı, yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huni şeklindeki taç yapısıyla dikkat çekiyor. Literatüre kazandırılan bu yeni bitki türü, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, çalışmanın sonuçları 'Acta Botanica Caucasica' adlı uluslararası dergide yayımlanarak duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bilim-insanlari-yeni-bitki-turu-kesfetti-sadece-turkiyede-yetisiyor-1090985764.html
türkiye
aydın
kuşadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093782595_172:0:1132:720_1920x0_80_0_0_c28acd748b7183d9994f7520d0138089.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manisa celal bayar üniversitesi (mcbü), çiçek, bitki, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), tıbbi bitki , nadir bitki türü, bitki çayları, aydın, kuşadası, kuşadası belediyesi
manisa celal bayar üniversitesi (mcbü), çiçek, bitki, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), tıbbi bitki , nadir bitki türü, bitki çayları, aydın, kuşadası, kuşadası belediyesi
Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfederek bilim dünyasına kazandırdı. Bilimsel olarak 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) adı verilen bu bitki, bölgeye özgü endemik bir tür olarak tespit edildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde keşfedilen yeni bitki türü Kuşadası Çanı, bilim dünyasına kazandırıldı.
Prof. Dr. Emine Alçıtepe ve Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer’in yürüttüğü araştırmalar sonucunda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedilerek 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) adıyla literatüre kazandırıldı.
Morfolojik olarak farklı özellikler taşıyan Kuşadası Çanı, yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huni şeklindeki taç yapısıyla dikkat çekiyor. Literatüre kazandırılan bu yeni bitki türü, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, çalışmanın sonuçları 'Acta Botanica Caucasica' adlı uluslararası dergide yayımlanarak duyuruldu.