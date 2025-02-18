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Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor
Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor
Sputnik Türkiye
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfederek... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde keşfedilen yeni bitki türü Kuşadası Çanı, bilim dünyasına kazandırıldı.Prof. Dr. Emine Alçıtepe ve Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer’in yürüttüğü araştırmalar sonucunda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedilerek 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) adıyla literatüre kazandırıldı.Morfolojik olarak farklı özellikler taşıyan Kuşadası Çanı, yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huni şeklindeki taç yapısıyla dikkat çekiyor. Literatüre kazandırılan bu yeni bitki türü, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, çalışmanın sonuçları 'Acta Botanica Caucasica' adlı uluslararası dergide yayımlanarak duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bilim-insanlari-yeni-bitki-turu-kesfetti-sadece-turkiyede-yetisiyor-1090985764.html
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manisa celal bayar üniversitesi (mcbü), çiçek, bitki, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), tıbbi bitki , nadir bitki türü, bitki çayları, aydın, kuşadası, kuşadası belediyesi
manisa celal bayar üniversitesi (mcbü), çiçek, bitki, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), tıbbi bitki , nadir bitki türü, bitki çayları, aydın, kuşadası, kuşadası belediyesi

Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi: Sadece Türkiye'de yetişiyor

22:13 18.02.2025
© AAKuşadası Çanı
Kuşadası Çanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfederek bilim dünyasına kazandırdı. Bilimsel olarak 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) adı verilen bu bitki, bölgeye özgü endemik bir tür olarak tespit edildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde keşfedilen yeni bitki türü Kuşadası Çanı, bilim dünyasına kazandırıldı.
Prof. Dr. Emine Alçıtepe ve Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer’in yürüttüğü araştırmalar sonucunda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedilerek 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) adıyla literatüre kazandırıldı.
Morfolojik olarak farklı özellikler taşıyan Kuşadası Çanı, yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huni şeklindeki taç yapısıyla dikkat çekiyor. Literatüre kazandırılan bu yeni bitki türü, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, çalışmanın sonuçları 'Acta Botanica Caucasica' adlı uluslararası dergide yayımlanarak duyuruldu.
Bitki türü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
TÜRKİYE
Bilim insanları yeni bitki türü keşfetti: Sadece Türkiye'de yetişiyor
29 Kasım 2024, 17:33
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