https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaradaki-sendikada-silahli-saldiri-sube-baskani-sekreterini-oldurdu-1093739310.html
Ankara'daki sendikada silahlı saldırı: Şube başkanı, tartıştığı sekreterini öldürdü
Ankara'daki sendikada silahlı saldırı: Şube başkanı, tartıştığı sekreterini öldürdü
Sputnik Türkiye
Son dakika Ankara'da sendika binasındaki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ankara’da, Birleşik Metal-İş Sendikası’nda gerçekleşen silahlı saldırıda... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T16:28+0300
2025-02-17T16:28+0300
2025-02-17T17:20+0300
türkiye
sendika
ankara
silahlı saldırı
birleşik metal-iş sendikası
erdinç koç
deniz ilgaz
türkiye
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Ankara'da saat 15.30 sıralarında Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan gelen silah sesleri paniğe neden oldu. Şube Başkanı Deniz Ilgaz, henüz bilinmeyen bir nedenle Şube Sekreteri Erdinç Koç'a silahlı saldırı düzenledi. Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.Saldırıyı gerçekleştiren Deniz Ilgaz, olayın hemen ardından intihar teşebbüsünde bulundu. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.Bölgeye güvenlik şeridi çekildiSilah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı. Silahlı saldırı sonrası Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi. Atar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:"Acımız çok büyük , bugün Ankara’da sendikamızın Anadolu Şubesi’nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın Şube Sekreteri Erdinç Koç silahla vurularak vefat etmiştir. Şube başkanı Deniz Ilgan ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir."
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sendika, ankara, silahlı saldırı, birleşik metal-iş sendikası, erdinç koç, deniz ilgaz, türkiye
sendika, ankara, silahlı saldırı, birleşik metal-iş sendikası, erdinç koç, deniz ilgaz, türkiye
Ankara'daki sendikada silahlı saldırı: Şube başkanı, tartıştığı sekreterini öldürdü
16:28 17.02.2025 (güncellendi: 17:20 17.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Son dakika Ankara'da sendika binasındaki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ankara’da, Birleşik Metal-İş Sendikası’nda gerçekleşen silahlı saldırıda Şube Sekreteri Erdinç Koç hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Şube Başkanı Deniz Ilgaz ise kendini vurdu. Ilgaz'ın ağır yaralı olduğu belirtildi.
Ankara'da saat 15.30 sıralarında Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan gelen silah sesleri paniğe neden oldu. Şube Başkanı Deniz Ilgaz, henüz bilinmeyen bir nedenle Şube Sekreteri Erdinç Koç'a silahlı saldırı düzenledi. Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştiren Deniz Ilgaz, olayın hemen ardından intihar teşebbüsünde bulundu. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı
. Silahlı saldırı sonrası Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi. Atar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"Acımız çok büyük , bugün Ankara’da sendikamızın Anadolu Şubesi’nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın Şube Sekreteri Erdinç Koç silahla vurularak vefat etmiştir. Şube başkanı Deniz Ilgan ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir."