https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaradaki-sendikada-silahli-saldiri-sube-baskani-sekreterini-oldurdu-1093739310.html

Ankara'daki sendikada silahlı saldırı: Şube başkanı, tartıştığı sekreterini öldürdü

Ankara'daki sendikada silahlı saldırı: Şube başkanı, tartıştığı sekreterini öldürdü

Sputnik Türkiye

Son dakika Ankara'da sendika binasındaki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ankara’da, Birleşik Metal-İş Sendikası’nda gerçekleşen silahlı saldırıda... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T16:28+0300

2025-02-17T16:28+0300

2025-02-17T17:20+0300

türkiye

sendika

ankara

silahlı saldırı

birleşik metal-iş sendikası

erdinç koç

deniz ilgaz

türkiye

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Ankara'da saat 15.30 sıralarında Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan gelen silah sesleri paniğe neden oldu. Şube Başkanı Deniz Ilgaz, henüz bilinmeyen bir nedenle Şube Sekreteri Erdinç Koç'a silahlı saldırı düzenledi. Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.Saldırıyı gerçekleştiren Deniz Ilgaz, olayın hemen ardından intihar teşebbüsünde bulundu. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.Bölgeye güvenlik şeridi çekildiSilah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı. Silahlı saldırı sonrası Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi. Atar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:"Acımız çok büyük , bugün Ankara’da sendikamızın Anadolu Şubesi’nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın Şube Sekreteri Erdinç Koç silahla vurularak vefat etmiştir. Şube başkanı Deniz Ilgan ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/selcuk-universitesinde-silahli-saldiri-2-yarali-1093737207.html

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sendika, ankara, silahlı saldırı, birleşik metal-iş sendikası, erdinç koç, deniz ilgaz, türkiye