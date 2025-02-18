https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ankarada-sahte-ickinin-bilancosu-agirlasiyor-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-57ye-yukseldi--1093761624.html

Ankara'da sahte içkinin bilançosu ağırlaşıyor: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Ankara'da sahte içkinin bilançosu ağırlaşıyor: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi. 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T11:37+0300

2025-02-18T11:37+0300

2025-02-18T11:37+0300

türkiye

ankara

sahte alkol

sahte içki

ölüm

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Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Son olarak sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselirken, 37 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-sahte-alkolden-54-kisi-hayatini-kaybetti-1093736835.html

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ankara, sahte alkol, sahte içki, ölüm