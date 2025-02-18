https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ankarada-sahte-ickinin-bilancosu-agirlasiyor-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-57ye-yukseldi--1093761624.html
Ankara'da sahte içkinin bilançosu ağırlaşıyor: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
Ankara'da sahte içkinin bilançosu ağırlaşıyor: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi. 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T11:37+0300
2025-02-18T11:37+0300
2025-02-18T11:37+0300
türkiye
ankara
sahte alkol
sahte içki
ölüm
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Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Son olarak sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselirken, 37 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-sahte-alkolden-54-kisi-hayatini-kaybetti-1093736835.html
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ankara, sahte alkol, sahte içki, ölüm
ankara, sahte alkol, sahte içki, ölüm
Ankara'da sahte içkinin bilançosu ağırlaşıyor: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.
Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Son olarak sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselirken, 37 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.