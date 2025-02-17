https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-sahte-alkolden-54-kisi-hayatini-kaybetti-1093736835.html

Ankara'da sahte alkolden 54 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da sahte alkolden 54 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören 40 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T15:12+0300

2025-02-17T15:12+0300

2025-02-17T15:17+0300

türkiye

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

sahte alkol

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Ankara'da sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybetti, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları ile koordineli olarak, "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından geniş kapsamlı soruşturmalar başlattı.Bu süreçte, Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları da dosyalara eklenerek, ölümlerin sahte içkiye bağlı olduğu kesinleşti. Yetkililer, piyasaya sürülen kaçak içkilerin kaynağını araştırmaya devam ediyor.28 şüpheli tutuklandıSoruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlarda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. Kaçak içki üretimi ve satışıyla bağlantılı olduğu düşünülen 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, sahte alkol