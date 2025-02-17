https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-sahte-alkolden-54-kisi-hayatini-kaybetti-1093736835.html
Ankara'da sahte alkolden 54 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da sahte alkolden 54 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören 40 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T15:12+0300
2025-02-17T15:12+0300
2025-02-17T15:17+0300
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ankara
cumhuriyet başsavcılığı
sahte alkol
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Ankara'da sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybetti, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları ile koordineli olarak, "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından geniş kapsamlı soruşturmalar başlattı.Bu süreçte, Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları da dosyalara eklenerek, ölümlerin sahte içkiye bağlı olduğu kesinleşti. Yetkililer, piyasaya sürülen kaçak içkilerin kaynağını araştırmaya devam ediyor.28 şüpheli tutuklandıSoruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlarda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. Kaçak içki üretimi ve satışıyla bağlantılı olduğu düşünülen 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-fay-hatti-var-mi-baskentte-deprem-riskli-ilceler-hangileri-iste-guncel-mta-deprem-haritasi-1093733268.html
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, sahte alkol
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, sahte alkol
Ankara'da sahte alkolden 54 kişi hayatını kaybetti
15:12 17.02.2025 (güncellendi: 15:17 17.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören 40 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili adli makamlar, sahte içki üreten ve satan kişilere yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüyor.
Ankara'da sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybetti, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları ile koordineli olarak, "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından geniş kapsamlı soruşturmalar başlattı.
Bu süreçte, Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları da dosyalara eklenerek, ölümlerin sahte içkiye bağlı olduğu kesinleşti. Yetkililer, piyasaya sürülen kaçak içkilerin kaynağını araştırmaya devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlarda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. Kaçak içki üretimi ve satışıyla bağlantılı olduğu düşünülen 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.