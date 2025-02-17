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Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu
Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturmada gazeteciler için bilirkişi iddianamesi... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T09:03+0300
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türkiye
barış pehlivan
kürşad oğuz
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Gazeteci Barış Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.Habertürk'ün haberine göre iddianamede, gazetecilere "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamaları yöneltildi. Pehlivan ve Kürşad Oğuz için 6 yıldan 14 yıla kadar, tutuklu bulunan Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklanmıştı. Serhan Asker ve Seda Selek ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/halk-tv-genel-yayin-yonetmeni-suat-toktas-tutuklandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-adli-kontrolle-1093181843.html
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barış pehlivan, kürşad oğuz, halk tv, bilirkişi, son dakika
barış pehlivan, kürşad oğuz, halk tv, bilirkişi, son dakika

Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu

09:03 17.02.2025 (güncellendi: 09:19 17.02.2025)
© Fotoğraf : Halk TVHalk TV
Halk TV - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : Halk TV
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Ayrıntılar geliyor
Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturmada gazeteciler için bilirkişi iddianamesi tamamlandı. Halk TV iddianamesinde Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'un 6 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.
Gazeteci Barış Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.
Habertürk'ün haberine göre iddianamede, gazetecilere "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamaları yöneltildi. Pehlivan ve Kürşad Oğuz için 6 yıldan 14 yıla kadar, tutuklu bulunan Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklanmıştı. Serhan Asker ve Seda Selek ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kürşad Oğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest
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