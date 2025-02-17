https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/bilirkisi-iddianamesi-hazirlandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1093720728.html

Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu

Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturmada gazeteciler için bilirkişi iddianamesi... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T09:03+0300

2025-02-17T09:03+0300

2025-02-17T09:19+0300

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barış pehlivan

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Gazeteci Barış Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.Habertürk'ün haberine göre iddianamede, gazetecilere "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamaları yöneltildi. Pehlivan ve Kürşad Oğuz için 6 yıldan 14 yıla kadar, tutuklu bulunan Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklanmıştı. Serhan Asker ve Seda Selek ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/halk-tv-genel-yayin-yonetmeni-suat-toktas-tutuklandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-adli-kontrolle-1093181843.html

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