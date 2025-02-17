https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/bilirkisi-iddianamesi-hazirlandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1093720728.html
Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu
Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu
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Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturmada gazeteciler için bilirkişi iddianamesi... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T09:03+0300
2025-02-17T09:03+0300
2025-02-17T09:19+0300
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barış pehlivan
kürşad oğuz
halk tv
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Gazeteci Barış Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.Habertürk'ün haberine göre iddianamede, gazetecilere "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamaları yöneltildi. Pehlivan ve Kürşad Oğuz için 6 yıldan 14 yıla kadar, tutuklu bulunan Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklanmıştı. Serhan Asker ve Seda Selek ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/halk-tv-genel-yayin-yonetmeni-suat-toktas-tutuklandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-adli-kontrolle-1093181843.html
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barış pehlivan, kürşad oğuz, halk tv, bilirkişi, son dakika
barış pehlivan, kürşad oğuz, halk tv, bilirkişi, son dakika
Bilirkişi iddianamesi hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu
09:03 17.02.2025 (güncellendi: 09:19 17.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturmada gazeteciler için bilirkişi iddianamesi tamamlandı. Halk TV iddianamesinde Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'un 6 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.
Gazeteci Barış Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.
Habertürk'ün haberine göre iddianamede, gazetecilere "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması"
suçlamaları yöneltildi. Pehlivan ve Kürşad Oğuz
için 6 yıldan 14 yıla kadar
, tutuklu bulunan Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 yıldan 9 yıla kadar
hapis cezası talep edildi.
Barış Pehlivan
ve Kürşad Oğuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklanmıştı. Serhan Asker ve Seda Selek ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.