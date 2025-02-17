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Yağışlar ne kadar etkiledi? İstanbul barajlarında son 10 yılın verileri: Doluluk oranları açıklandı
Yağışlar ne kadar etkiledi? İstanbul barajlarında son 10 yılın verileri: Doluluk oranları açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 60.46’ya yükseldi! Son yağışlarla su seviyesi arttı, ancak uzmanlar su tasarrufuna devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte güncel İSKİ verileri ve detaylar!
2025-02-17T14:55+0300
2025-02-17T14:58+0300
türkiye
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baraj doluluk
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İstanbul’un su kaynaklarında sevindirici gelişme meydana geldi. Son aylarda yaşanan kuraklık ve düşen su seviyelerinin ardından İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60.46 seviyesine yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde yüzde 27.49 seviyelerine kadar düşen su seviyesi, son yağışlarla birlikte önemli ölçüde arttı. "İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar?" ve "Barajlardaki su seviyesi yeterli mi?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte İstanbul’un barajlarındaki güncel durum ve detaylar...İstanbul’un barajlarındaki güncel doluluk oranlarıBugün itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60,46 olarak kaydedildi. İşte barajlara göre güncel doluluk seviyeleri:Elmalı Barajı'nın tamamen dolması dikkat çekerken, diğer barajlarda da ciddi bir artış olduğu gözlemlendi.İstanbul'un su kaynaklarında ne kadar su var?İstanbul’daki barajlar ve göletlerin azami su depolama kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olarak belirlenmiş durumda. Bugün itibarıyla toplam su miktarı 525,18 milyon metreküpe ulaştı.Ayrıca, barajların dışında İstanbul’a su sağlayan Melen ve Yeşilçay sistemlerinden bu yıl şu ana kadar toplam 116,66 milyon metreküp su alındı.İstanbul’da su tüketimi ne kadar?İSKİ verilerine göre, İstanbul'da dün 2 milyon 985 bin metreküp su tüketildi. Günlük tüketimin yüksek seyretmesi nedeniyle, uzmanlar tasarruf tedbirlerine devam edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.Son 10 yılda baraj doluluk oranları nasıl değişti?Son yıllarda İstanbul’daki baraj doluluk oranları dalgalı bir seyir izliyor. İşte 15 Şubat itibarıyla son 10 yılın baraj doluluk oranları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-fay-hatti-var-mi-baskentte-deprem-riskli-ilceler-hangileri-iste-guncel-mta-deprem-haritasi-1093733268.html
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baraj, baraj doluluk, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
baraj, baraj doluluk, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

Yağışlar ne kadar etkiledi? İstanbul barajlarında son 10 yılın verileri: Doluluk oranları açıklandı

14:55 17.02.2025 (güncellendi: 14:58 17.02.2025)
© AAİstanbul baraj doluluk
İstanbul baraj doluluk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60'ı geçti.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde yüzde 27.49 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranı, son yağışların etkisiyle önemli bir artış gösterdi. Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?
İstanbul’un su kaynaklarında sevindirici gelişme meydana geldi. Son aylarda yaşanan kuraklık ve düşen su seviyelerinin ardından İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60.46 seviyesine yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde yüzde 27.49 seviyelerine kadar düşen su seviyesi, son yağışlarla birlikte önemli ölçüde arttı. "İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar?" ve "Barajlardaki su seviyesi yeterli mi?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte İstanbul’un barajlarındaki güncel durum ve detaylar...

İstanbul’un barajlarındaki güncel doluluk oranları

Bugün itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60,46 olarak kaydedildi. İşte barajlara göre güncel doluluk seviyeleri:
Alibey Barajı: %48,9
Büyükçekmece Barajı: %57,3
Darlık Barajı: %58,74
Elmalı Barajı: %100
Istrancalar Barajı: %48,91
Kazandere Barajı: %76,83
Pabuçdere Barajı: %53,01
Sazlıdere Barajı: %47,86
Terkos Barajı: %61,27
Ömerli Barajı: %68,44
Elmalı Barajı'nın tamamen dolması dikkat çekerken, diğer barajlarda da ciddi bir artış olduğu gözlemlendi.

İstanbul'un su kaynaklarında ne kadar su var?

İstanbul’daki barajlar ve göletlerin azami su depolama kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olarak belirlenmiş durumda. Bugün itibarıyla toplam su miktarı 525,18 milyon metreküpe ulaştı.
Ayrıca, barajların dışında İstanbul’a su sağlayan Melen ve Yeşilçay sistemlerinden bu yıl şu ana kadar toplam 116,66 milyon metreküp su alındı.

İstanbul’da su tüketimi ne kadar?

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da dün 2 milyon 985 bin metreküp su tüketildi. Günlük tüketimin yüksek seyretmesi nedeniyle, uzmanlar tasarruf tedbirlerine devam edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son 10 yılda baraj doluluk oranları nasıl değişti?

Son yıllarda İstanbul’daki baraj doluluk oranları dalgalı bir seyir izliyor. İşte 15 Şubat itibarıyla son 10 yılın baraj doluluk oranları:
2015: Yüzde 93.89
2016: Yüzde 86.86
2017: Yüzde 85.78
2018: Yüzde 79.29
2019: Yüzde 91.58
2020: Yüzde 61.5
2021: Yüzde 47.2
2022: Yüzde 80.46
2023: Yüzde 33.38
2024: Yüzde 73.25
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