https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tubitak-personel-alimi-yapacak-737-isci-alimi-basvuru-sartlari-belli-oldu-nereden-ve-nasil-yapilir-1093728534.html

TÜBİTAK personel alımı yapacak: 737 işçi alımı başvuru şartları belli oldu, nereden ve nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı yapacak: 737 işçi alımı başvuru şartları belli oldu, nereden ve nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

TÜBİTAK, ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Araştırma-geliştirme (AR-GE), teknik ve... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T12:31+0300

2025-02-17T12:31+0300

2025-02-17T12:31+0300

türkiye

tübitak

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personel alımı

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bilgem

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Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki öncü kurumu TÜBİTAK, farklı enstitü ve merkezlerinde istihdam edilmek üzere 737 kişilik geniş çaplı personel alımına gidiyor. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, alınacak personeller AR-GE çalışmalarına katkıda bulunacak ve uluslararası projelerde görev alacak.Personel alımları TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitüler bünyesinde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 10 Mart’a kadar devam edecek ve adaylar, başvurularını TÜBİTAK Kariyer Portalı (https://kariyer.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapabilecek.Hangi birimlere personel alınacak?TÜBİTAK, çeşitli enstitü ve merkezlerinde farklı pozisyonlarda alımlar yapacak. İşte personel ihtiyacı bulunan birimler:Bu birimlerde çalışacak yeni personeller, Türkiye’nin bilimsel araştırma kapasitesini artırmada kritik roller üstlenecek.TÜBİTAK'ta hangi pozisyonlar i̇çin alım yapılacak?TÜBİTAK, farklı disiplinlerden ve alanlardan nitelikli insan kaynağı sağlamayı hedefliyor. İstihdam edilecek pozisyonlar şu şekilde sıralanıyor:Özellikle AR-GE ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuluyor.TUBİTAK personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları yalnızca çevrim içi olarak yapılacak. Başvurular, 10 Mart 2025 tarihine kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi (https://kariyer.tubitak.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dolartl-ne-kadar-olacak-bankacilik-devi-tahminini-acikladi-1093724014.html

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Sputnik Türkiye

tübitak, 737 yeni personel alımı yapacağını duyurdu! başvurular 10 mart’a kadar sürecek. araştırmacı, ar-ge teknisyeni ve uzman pozisyonları için detaylar belli oldu. tübitak personel alım şartları neler?