https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dolartl-ne-kadar-olacak-bankacilik-devi-tahminini-acikladi-1093724014.html

Dolar/TL ne kadar olacak? Bankacılık devi tahminini açıkladı

Dolar/TL ne kadar olacak? Bankacılık devi tahminini açıkladı

Sputnik Türkiye

yatırım bankası Morgan Stanley, döviz kuru tahminlerini güncelledi. Rapora göre, Türk Lirası gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü para birimlerinden biri... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T10:53+0300

2025-02-17T10:53+0300

2025-02-17T10:53+0300

ekonomi̇

morgan stanley

banka

dolar

dolar/tl

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Morgan Stanley, yayınladığı “Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi” raporunda, Türk Lirası’nın Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edeceğini belirtti.Raporda, dolar endeksinde daha ılımlı bir gerileme beklendiği, gelişen ülke kurları için ise daha yatay bir seyir öngörüldüğü vurgulandı.Dolar/TL tahminiMorgan Stanley’nin yeni tahminlerine göre USD/TRY kuru şu seviyelerde olacak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteorolojinin-ardindan-akomdan-tarihli-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1093722458.html

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morgan stanley, banka, dolar, dolar/tl