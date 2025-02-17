https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dolartl-ne-kadar-olacak-bankacilik-devi-tahminini-acikladi-1093724014.html
Dolar/TL ne kadar olacak? Bankacılık devi tahminini açıkladı
Dolar/TL ne kadar olacak? Bankacılık devi tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
yatırım bankası Morgan Stanley, döviz kuru tahminlerini güncelledi. Rapora göre, Türk Lirası gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü para birimlerinden biri... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T10:53+0300
2025-02-17T10:53+0300
2025-02-17T10:53+0300
ekonomi̇
morgan stanley
banka
dolar
dolar/tl
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Morgan Stanley, yayınladığı “Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi” raporunda, Türk Lirası’nın Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edeceğini belirtti.Raporda, dolar endeksinde daha ılımlı bir gerileme beklendiği, gelişen ülke kurları için ise daha yatay bir seyir öngörüldüğü vurgulandı.Dolar/TL tahminiMorgan Stanley’nin yeni tahminlerine göre USD/TRY kuru şu seviyelerde olacak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteorolojinin-ardindan-akomdan-tarihli-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1093722458.html
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morgan stanley, banka, dolar, dolar/tl
morgan stanley, banka, dolar, dolar/tl
Dolar/TL ne kadar olacak? Bankacılık devi tahminini açıkladı
yatırım bankası Morgan Stanley, döviz kuru tahminlerini güncelledi. Rapora göre, Türk Lirası gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü para birimlerinden biri olmaya devam edecek. Dolar kurunun 2025’in ilk çeyreğinde 36.50 TL, yıl sonunda ise 41 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.
Morgan Stanley, yayınladığı “Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi” raporunda, Türk Lirası’nın Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edeceğini belirtti.
Raporda, dolar endeksinde daha ılımlı bir gerileme beklendiği, gelişen ülke kurları için ise daha yatay bir seyir öngörüldüğü vurgulandı.
Morgan Stanley’nin yeni tahminlerine göre USD/TRY kuru şu seviyelerde olacak: