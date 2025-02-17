https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/toki-2025-basvurulari-ne-zaman-81-ilde-250-bin-sosyal-konut-icin-yeni-takvim-aciklandi-1093728145.html

TOKİ 2025 başvuruları ne zaman? 81 ilde 250 bin sosyal konut için yeni takvim açıklandı

TOKİ 2025 başvuruları ne zaman? 81 ilde 250 bin sosyal konut için yeni takvim açıklandı

Sputnik Türkiye

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin ihale takvimini... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T12:00+0300

2025-02-17T12:00+0300

2025-02-17T12:00+0300

ekonomi

toki

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunuyor.81 i̇lde konut i̇nşaatı başlayacakTOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi, 81 ilde uygulanacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar:✅ Yerel ve yatay mimariye uygun olacak.✅ Sıfır atık uyumlu ve enerji verimli sistemlere sahip olacak.✅ İklim dostu malzemeler kullanılarak yapılacak.✅ Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri tercih edilecek.Bu proje ile dar gelirliler için, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.İhale takvimi açıklandıTOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belirlendi.📅 İlk ihale Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi.📅 Sürecin Haziran 2025 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.İlk Evim Projesi de devam ediyor250 Bin Sosyal Konut Projesi’nin bir parçası olan İlk Evim Projesi kapsamında şu ana kadar:📌 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı.📌 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/rekor-basvuru-yapildi-iskur-genclik-programina-kimler-basvurabilir-son-gun-ne-zaman--1093727135.html

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