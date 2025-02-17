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TOKİ 2025 başvuruları ne zaman? 81 ilde 250 bin sosyal konut için yeni takvim açıklandı
TOKİ 2025 başvuruları ne zaman? 81 ilde 250 bin sosyal konut için yeni takvim açıklandı
Sputnik Türkiye
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin ihale takvimini... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T12:00+0300
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ekonomi
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunuyor.81 i̇lde konut i̇nşaatı başlayacakTOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi, 81 ilde uygulanacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar:✅ Yerel ve yatay mimariye uygun olacak.✅ Sıfır atık uyumlu ve enerji verimli sistemlere sahip olacak.✅ İklim dostu malzemeler kullanılarak yapılacak.✅ Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri tercih edilecek.Bu proje ile dar gelirliler için, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.İhale takvimi açıklandıTOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belirlendi.📅 İlk ihale Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi.📅 Sürecin Haziran 2025 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.İlk Evim Projesi de devam ediyor250 Bin Sosyal Konut Projesi’nin bir parçası olan İlk Evim Projesi kapsamında şu ana kadar:📌 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı.📌 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.
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toki başvuruları 2025, toki 250 bin konut başvurusu, toki başvurusu nasıl yapılır, toki başvuru şartları 2025, toki e-devlet başvuru ekranı, toki başvurusu ne zaman başlayacak, toki sosyal konut projesi, toki başvuru tarihi 2025, toki konut fiyatları, toki ödeme planı, toki dar gelirli konut başvurusu, toki başvuru şartları nelerdir, toki 2025 başvuru süreci, toki hangi illerde konut yapacak, toki başvuru ekranı açıldı mı, toki konut projeleri 2025

TOKİ 2025 başvuruları ne zaman? 81 ilde 250 bin sosyal konut için yeni takvim açıklandı

12:00 17.02.2025
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin ihale takvimini duyurdu. Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabileceği proje, 81 ilde uygulanacak. TOKİ başvurusu ne zaman, şartlar neler? İşte detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunuyor.
TOKİ e-Devlet başvuru ekranı için beklentiler artarken, başvuru sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurusuyla resmen başlayacağı belirtildi.
Projeye dahil edilen illerde konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.

81 i̇lde konut i̇nşaatı başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi, 81 ilde uygulanacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar:
Yerel ve yatay mimariye uygun olacak.
Sıfır atık uyumlu ve enerji verimli sistemlere sahip olacak.
İklim dostu malzemeler kullanılarak yapılacak.
Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri tercih edilecek.
Bu proje ile dar gelirliler için, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.

İhale takvimi açıklandı

TOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belirlendi.
📅 İlk ihale Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi.
📅 Sürecin Haziran 2025 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

İlk Evim Projesi de devam ediyor

250 Bin Sosyal Konut Projesi’nin bir parçası olan İlk Evim Projesi kapsamında şu ana kadar:
📌 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı.
📌 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.
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