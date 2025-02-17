https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/rekor-basvuru-yapildi-iskur-genclik-programina-kimler-basvurabilir-son-gun-ne-zaman--1093727135.html

Rekor başvuru yapıldı: İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir? Son gün ne zaman?

Rekor başvuru yapıldı: İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir? Son gün ne zaman?

Sputnik Türkiye

Üniversite öğrencilerine eğitim alırken çalışma ve gelir elde etme fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı, yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T11:47+0300

2025-02-17T11:47+0300

2025-02-17T11:48+0300

ekonomi

türkiye

işkur

tl

öğrenci

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Üniversite öğrencilerine eğitim görürken para kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrenci başvurdu. Program kapsamında öğrenciler, çevre düzenlemelerinden akademik destek projelerine kadar 30 farklı alanda çalışabilecek. Öncelikli alanlar arasında:Bu sayede öğrenciler hem topluma fayda sağlayacak hem de gelecekteki iş hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanacak.İş hayatına hazırlık i̇çin eğitimler verilecekPrograma katılan gençler, iş dünyasına daha güçlü bir şekilde adım atmaları için özel eğitimlerden geçecek. Sunulacak eğitimler arasında:Bu eğitimlerle öğrencilerin tecrübe eksikliği giderilecek, iş hayatına katılmaları kolaylaştırılacak.Bir yılda 140 gün çalışma fırsatıİŞKUR Gençlik Programı’na başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Her üniversitenin başvuru tarihleri farklılık gösteriyor ve öğrenciler sadece kendi üniversitelerindeki programlara başvurabiliyor.Program kapsamında:Bu sistem sayesinde öğrenciler yıllık 151 bin TL’ye kadar gelir elde edebilecek.İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?Programa katılmak isteyen öğrenciler için belirlenen şartlar şu şekilde:İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son gün ne zaman?İŞKUR Gençlik Programı’nın başvuruları 13 - 17 Şubat 2025 tarihlerinde yapılabiliyor.

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