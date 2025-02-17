Rekor başvuru yapıldı: İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir? Son gün ne zaman?
11:47 17.02.2025 (güncellendi: 11:48 17.02.2025)
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© AA
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Üniversite öğrencilerine eğitim alırken çalışma ve gelir elde etme fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı, yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Şubat’ta duyurduğu program kapsamında, 6 gün içinde 54 ildeki 86 üniversitede açılan 69 bin 93 kontenjana 242 bin 391 başvuru yapıldı.
Üniversite öğrencilerine eğitim görürken para kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrenci başvurdu. Program kapsamında öğrenciler, çevre düzenlemelerinden akademik destek projelerine kadar 30 farklı alanda çalışabilecek. Öncelikli alanlar arasında:
Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme,
Geri dönüşüm ve atık yönetimi,
Sıfır atık projeleri ve enerji verimliliği,
Engelsiz kampüs uygulamaları,
Dijital dönüşüm ve inovasyon,
Akademik ve idari destek faaliyetleri,
Toplumsal hizmet ve işbirliği projeleri,
Girişimcilik ekosistemi faaliyetleri yer alıyor.
Bu sayede öğrenciler hem topluma fayda sağlayacak hem de gelecekteki iş hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanacak.
İş hayatına hazırlık i̇çin eğitimler verilecek
Programa katılan gençler, iş dünyasına daha güçlü bir şekilde adım atmaları için özel eğitimlerden geçecek. Sunulacak eğitimler arasında:
Mülakat teknikleri,
CV hazırlama,
İş arama motivasyonu,
Halkla ilişkiler,
Finansal okuryazarlık gibi konular yer alacak.
Bu eğitimlerle öğrencilerin tecrübe eksikliği giderilecek, iş hayatına katılmaları kolaylaştırılacak.
Bir yılda 140 gün çalışma fırsatı
İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Her üniversitenin başvuru tarihleri farklılık gösteriyor ve öğrenciler sadece kendi üniversitelerindeki programlara başvurabiliyor.
Program kapsamında:
Öğrenciler haftada en az 1, en fazla 3 gün, yılda toplam 140 gün çalışabilecek.
Günlük 7.5 saat çalışma süresi olacak.
Her çalışma günü için öğrencilere 1083 TL ödeme yapılacak.
Ayda 5 gün çalışan öğrenci 5 bin 415 TL, 14 gün çalışan öğrenci ise 15 bin 162 TL kazanacak.
Bu sistem sayesinde öğrenciler yıllık 151 bin TL’ye kadar gelir elde edebilecek.
İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?
Programa katılmak isteyen öğrenciler için belirlenen şartlar şu şekilde:
Aynı hanede yaşayan bireylerin toplam gelirinin 66 bin 312 TL’nin altında olması gerekiyor.
Yurtlarda kalan öğrenciler bu kriterden muaf tutuluyor.
Kamu üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programa başvurabiliyor.
Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri ve kaydı dondurulmuş öğrenciler programa dahil edilmiyor.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son gün ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı’nın başvuruları 13 - 17 Şubat 2025 tarihlerinde yapılabiliyor.