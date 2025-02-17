Rekor başvuru yapıldı: İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir? Son gün ne zaman?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilerin indirimli ulaşım hakkı kaldırıldı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/rekor-basvuru-yapildi-iskur-genclik-programina-kimler-basvurabilir-son-gun-ne-zaman--1093727135.html
Rekor başvuru yapıldı: İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir? Son gün ne zaman?
Rekor başvuru yapıldı: İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir? Son gün ne zaman?
Sputnik Türkiye
Üniversite öğrencilerine eğitim alırken çalışma ve gelir elde etme fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı, yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T11:47+0300
2025-02-17T11:48+0300
ekonomi
türkiye
işkur
tl
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19fc044fb56e29694debe533bc076332.jpg
Üniversite öğrencilerine eğitim görürken para kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrenci başvurdu. Program kapsamında öğrenciler, çevre düzenlemelerinden akademik destek projelerine kadar 30 farklı alanda çalışabilecek. Öncelikli alanlar arasında:Bu sayede öğrenciler hem topluma fayda sağlayacak hem de gelecekteki iş hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanacak.İş hayatına hazırlık i̇çin eğitimler verilecekPrograma katılan gençler, iş dünyasına daha güçlü bir şekilde adım atmaları için özel eğitimlerden geçecek. Sunulacak eğitimler arasında:Bu eğitimlerle öğrencilerin tecrübe eksikliği giderilecek, iş hayatına katılmaları kolaylaştırılacak.Bir yılda 140 gün çalışma fırsatıİŞKUR Gençlik Programı’na başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Her üniversitenin başvuru tarihleri farklılık gösteriyor ve öğrenciler sadece kendi üniversitelerindeki programlara başvurabiliyor.Program kapsamında:Bu sistem sayesinde öğrenciler yıllık 151 bin TL’ye kadar gelir elde edebilecek.İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?Programa katılmak isteyen öğrenciler için belirlenen şartlar şu şekilde:İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son gün ne zaman?İŞKUR Gençlik Programı’nın başvuruları 13 - 17 Şubat 2025 tarihlerinde yapılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteorolojinin-ardindan-akomdan-tarihli-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1093722458.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ec59695d08177d9f874104c65199041f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, işkur, tl, öğrenci
türkiye, işkur, tl, öğrenci

Rekor başvuru yapıldı: İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir? Son gün ne zaman?

11:47 17.02.2025 (güncellendi: 11:48 17.02.2025)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
Abone ol
Üniversite öğrencilerine eğitim alırken çalışma ve gelir elde etme fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı, yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Şubat’ta duyurduğu program kapsamında, 6 gün içinde 54 ildeki 86 üniversitede açılan 69 bin 93 kontenjana 242 bin 391 başvuru yapıldı.
Üniversite öğrencilerine eğitim görürken para kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrenci başvurdu. Program kapsamında öğrenciler, çevre düzenlemelerinden akademik destek projelerine kadar 30 farklı alanda çalışabilecek. Öncelikli alanlar arasında:
Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme,
Geri dönüşüm ve atık yönetimi,
Sıfır atık projeleri ve enerji verimliliği,
Engelsiz kampüs uygulamaları,
Dijital dönüşüm ve inovasyon,
Akademik ve idari destek faaliyetleri,
Toplumsal hizmet ve işbirliği projeleri,
Girişimcilik ekosistemi faaliyetleri yer alıyor.
Bu sayede öğrenciler hem topluma fayda sağlayacak hem de gelecekteki iş hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanacak.

İş hayatına hazırlık i̇çin eğitimler verilecek

Programa katılan gençler, iş dünyasına daha güçlü bir şekilde adım atmaları için özel eğitimlerden geçecek. Sunulacak eğitimler arasında:
Mülakat teknikleri,
CV hazırlama,
İş arama motivasyonu,
Halkla ilişkiler,
Finansal okuryazarlık gibi konular yer alacak.
Bu eğitimlerle öğrencilerin tecrübe eksikliği giderilecek, iş hayatına katılmaları kolaylaştırılacak.

Bir yılda 140 gün çalışma fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Her üniversitenin başvuru tarihleri farklılık gösteriyor ve öğrenciler sadece kendi üniversitelerindeki programlara başvurabiliyor.
Program kapsamında:
Öğrenciler haftada en az 1, en fazla 3 gün, yılda toplam 140 gün çalışabilecek.
Günlük 7.5 saat çalışma süresi olacak.
Her çalışma günü için öğrencilere 1083 TL ödeme yapılacak.
Ayda 5 gün çalışan öğrenci 5 bin 415 TL, 14 gün çalışan öğrenci ise 15 bin 162 TL kazanacak.
Bu sistem sayesinde öğrenciler yıllık 151 bin TL’ye kadar gelir elde edebilecek.

İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?

Programa katılmak isteyen öğrenciler için belirlenen şartlar şu şekilde:
Aynı hanede yaşayan bireylerin toplam gelirinin 66 bin 312 TL’nin altında olması gerekiyor.
Yurtlarda kalan öğrenciler bu kriterden muaf tutuluyor.
Kamu üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programa başvurabiliyor.
Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri ve kaydı dondurulmuş öğrenciler programa dahil edilmiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son gün ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı’nın başvuruları 13 - 17 Şubat 2025 tarihlerinde yapılabiliyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan tarihli alarm: Çok kuvvetli geliyor
10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала