https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/survivor-2025-ada-konseyinde-buyuk-tartisma-kimin-adi-yazildi-kim-elendi-1093719155.html
Survivor 2025 ada konseyinde büyük tartışma: Kimin adı yazıldı, kim elendi?
Survivor 2025 ada konseyinde büyük tartışma: Kimin adı yazıldı, kim elendi?
Sputnik Türkiye
Survivor All Star yarışmasında heyecan dorukta! Mavi Takım ve Kırmızı Takım dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele verdi. Gönüllüler, All Star takımını 12-4... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T08:09+0300
2025-02-17T08:09+0300
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Survivor’da All Star ile Gönüllüler takımı haftanın kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler, rakibine üstünlük sağlayarak 12-4’lük skorla dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım'da ise büyük bir moral bozukluğu yaşandı.Poyraz sinirlerine hakim olamadıDokunulmazlık oyunu sonrası Poyraz büyük bir öfke patlaması yaşadı. İsmail ile parkura çıkan Poyraz, mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamayarak etrafa yumruk attı ve ortalığı dağıttı. Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalışırken, İsmail’in sözleri Poyraz’ı daha da öfkelendirdi. Poyraz, "İşine bak İsmail!" diyerek tepkisini gösterdi.Haftanın son eleme adayı belli olduBu hafta eleme potasına giren ilk üç isim Sevgi, Serenay ve Sema oldu. Konseyde All Star Takımı’ndan bir isim daha eleme potasına yazıldı. Performans birincisi Sema, Meryem’i 4. eleme adayı olarak belirledi.Ada konseyinde ayrıca büyük bir gerilim yaşandı. Asena, Hikmet'i adını yazdığı için yalancılıkla suçladı, konseyde sert tartışmalar yaşandı.Survivor'a veda eden i̇sim belli olduEleme düellosunda:16 Şubat akşamı Survivor’a veda eden isim Serenay Aktaş oldu.
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Survivor 2025 ada konseyinde büyük tartışma: Kimin adı yazıldı, kim elendi?
Survivor All Star yarışmasında heyecan dorukta! Mavi Takım ve Kırmızı Takım dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele verdi. Gönüllüler, All Star takımını 12-4 mağlup ederek dokunulmazlığın sahibi oldu. Oyun sonrası Poyraz sinirlerine hakim olamadı, ortalığı dağıttı. Kadınlar düellosunda ise elenen isim belli oldu!
Survivor’da All Star ile Gönüllüler takımı haftanın kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler, rakibine üstünlük sağlayarak 12-4’lük skorla dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım'da ise büyük bir moral bozukluğu yaşandı.
Poyraz sinirlerine hakim olamadı
Dokunulmazlık oyunu sonrası Poyraz büyük bir öfke patlaması yaşadı. İsmail ile parkura çıkan Poyraz, mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamayarak etrafa yumruk attı ve ortalığı dağıttı. Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalışırken, İsmail’in sözleri Poyraz’ı daha da öfkelendirdi. Poyraz, "İşine bak İsmail!" diyerek tepkisini gösterdi.
Haftanın son eleme adayı belli oldu
Bu hafta eleme potasına giren ilk üç isim Sevgi, Serenay ve Sema oldu. Konseyde All Star Takımı’ndan bir isim daha eleme potasına yazıldı. Performans birincisi Sema, Meryem’i 4. eleme adayı olarak belirledi.
Ada
konseyinde ayrıca büyük bir gerilim yaşandı. Asena, Hikmet'i adını yazdığı için yalancılıkla suçladı
, konseyde sert tartışmalar yaşandı.
Survivor'a veda eden i̇sim belli oldu
Sema, Serenay ile karşı karşıya geldi
.
Sevgi ise Meryem’le mücadele etti
.
16 Şubat akşamı Survivor’a veda eden isim Serenay Aktaş oldu.