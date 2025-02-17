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Survivor 2025 ada konseyinde büyük tartışma: Kimin adı yazıldı, kim elendi?
Survivor 2025 ada konseyinde büyük tartışma: Kimin adı yazıldı, kim elendi?
Sputnik Türkiye
Survivor All Star yarışmasında heyecan dorukta! Mavi Takım ve Kırmızı Takım dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele verdi. Gönüllüler, All Star takımını 12-4... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor’da All Star ile Gönüllüler takımı haftanın kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler, rakibine üstünlük sağlayarak 12-4’lük skorla dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım'da ise büyük bir moral bozukluğu yaşandı.Poyraz sinirlerine hakim olamadıDokunulmazlık oyunu sonrası Poyraz büyük bir öfke patlaması yaşadı. İsmail ile parkura çıkan Poyraz, mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamayarak etrafa yumruk attı ve ortalığı dağıttı. Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalışırken, İsmail’in sözleri Poyraz’ı daha da öfkelendirdi. Poyraz, "İşine bak İsmail!" diyerek tepkisini gösterdi.Haftanın son eleme adayı belli olduBu hafta eleme potasına giren ilk üç isim Sevgi, Serenay ve Sema oldu. Konseyde All Star Takımı’ndan bir isim daha eleme potasına yazıldı. Performans birincisi Sema, Meryem’i 4. eleme adayı olarak belirledi.Ada konseyinde ayrıca büyük bir gerilim yaşandı. Asena, Hikmet'i adını yazdığı için yalancılıkla suçladı, konseyde sert tartışmalar yaşandı.Survivor'a veda eden i̇sim belli olduEleme düellosunda:16 Şubat akşamı Survivor’a veda eden isim Serenay Aktaş oldu.
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elenen isim survivor kim elendi, survivor 2025, survivor son bölüm, survivor elenen isim, survivor eleme adayı kim oldu, survivor düello sonucu, survivor poyraz kavga, survivor poyraz sinirlendi, survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, survivor gönüllüler kazandı mı, survivor all star takımı, survivor eleme gecesi, survivor meryem eleme adayı oldu mu, survivor sevgi elendi mi, survivor serenay aktaş veda etti mi, survivor ada konseyi, survivor dokunulmazlık sonucu
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Survivor 2025 ada konseyinde büyük tartışma: Kimin adı yazıldı, kim elendi?

08:09 17.02.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© İHA
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Survivor All Star yarışmasında heyecan dorukta! Mavi Takım ve Kırmızı Takım dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele verdi. Gönüllüler, All Star takımını 12-4 mağlup ederek dokunulmazlığın sahibi oldu. Oyun sonrası Poyraz sinirlerine hakim olamadı, ortalığı dağıttı. Kadınlar düellosunda ise elenen isim belli oldu!
Survivor’da All Star ile Gönüllüler takımı haftanın kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler, rakibine üstünlük sağlayarak 12-4’lük skorla dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım'da ise büyük bir moral bozukluğu yaşandı.

Poyraz sinirlerine hakim olamadı

Dokunulmazlık oyunu sonrası Poyraz büyük bir öfke patlaması yaşadı. İsmail ile parkura çıkan Poyraz, mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamayarak etrafa yumruk attı ve ortalığı dağıttı. Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalışırken, İsmail’in sözleri Poyraz’ı daha da öfkelendirdi. Poyraz, "İşine bak İsmail!" diyerek tepkisini gösterdi.

Haftanın son eleme adayı belli oldu

Bu hafta eleme potasına giren ilk üç isim Sevgi, Serenay ve Sema oldu. Konseyde All Star Takımı’ndan bir isim daha eleme potasına yazıldı. Performans birincisi Sema, Meryem’i 4. eleme adayı olarak belirledi.
Ada konseyinde ayrıca büyük bir gerilim yaşandı. Asena, Hikmet'i adını yazdığı için yalancılıkla suçladı, konseyde sert tartışmalar yaşandı.

Survivor'a veda eden i̇sim belli oldu

Eleme düellosunda:
Sema, Serenay ile karşı karşıya geldi.
Sevgi ise Meryem’le mücadele etti.
16 Şubat akşamı Survivor’a veda eden isim Serenay Aktaş oldu.
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