https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/shakira-hastaneye-kaldirildi-perudaki-konserini-iptal-etti-1093719894.html
Shakira hastaneye kaldırıldı: Peru’daki konserini iptal etti
Shakira hastaneye kaldırıldı: Peru’daki konserini iptal etti
Sputnik Türkiye
Latin müziğinin efsane ismi Shakira, konser için bulunduğu Peru’nun başkenti Lima’da mide rahatsızlığı nedeniyle acil servise kaldırıldı. Ünlü şarkıcı... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T08:46+0300
2025-02-17T08:46+0300
2025-02-17T08:46+0300
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hasta
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konser
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Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, turnesi kapsamında 10 yıl sonra ilk kez Peru’da konser vermeye hazırlanıyordu. Ancak mide rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi.👉 "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum."Shakira’nın Turnesi Brezilya’da BaşlamıştıShakira, uzun bir aradan sonra yeni turnesi kapsamında Güney Amerika’da konserler veriyor. Turnesinin ilk ayağı Brezilya’da başlamış, ardından Peru’nun başkenti Lima’da sahne alması planlanmıştı. Ancak ani sağlık sorunu nedeniyle konser iptal edildi.Hayranları, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyişini sürdürüyor. Shakira’nın konserlerine devam edip edemeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/brezilyanin-sao-paulo-kentinde-ucak-dustu-1093717715.html
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peru, shakira, hasta, hastane, konser
peru, shakira, hasta, hastane, konser
Shakira hastaneye kaldırıldı: Peru’daki konserini iptal etti
Latin müziğinin efsane ismi Shakira, konser için bulunduğu Peru’nun başkenti Lima’da mide rahatsızlığı nedeniyle acil servise kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, doktorların sahne almasına izin vermediğini açıklayarak, hayranlarından özür diledi. Shakira’nın sağlık durumu yakından takip ediliyor.
Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, turnesi kapsamında 10 yıl sonra ilk kez Peru’da konser vermeye hazırlanıyordu. Ancak mide rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
👉 "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum."
Shakira’nın Turnesi Brezilya’da Başlamıştı
Shakira
, uzun bir aradan sonra yeni turnesi kapsamında Güney Amerika’da konserler veriyor. Turnesinin ilk ayağı Brezilya’da başlamış
, ardından Peru’nun başkenti Lima’da sahne alması planlanmıştı
. Ancak ani sağlık sorunu nedeniyle konser iptal edildi
.
Hayranları, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyişini sürdürüyor. Shakira’nın konserlerine devam edip edemeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak
.