https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/shakira-hastaneye-kaldirildi-perudaki-konserini-iptal-etti-1093719894.html

Shakira hastaneye kaldırıldı: Peru’daki konserini iptal etti

Shakira hastaneye kaldırıldı: Peru’daki konserini iptal etti

Sputnik Türkiye

Latin müziğinin efsane ismi Shakira, konser için bulunduğu Peru’nun başkenti Lima’da mide rahatsızlığı nedeniyle acil servise kaldırıldı. Ünlü şarkıcı... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T08:46+0300

2025-02-17T08:46+0300

2025-02-17T08:46+0300

yaşam

peru

shakira

hasta

hastane

konser

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Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, turnesi kapsamında 10 yıl sonra ilk kez Peru’da konser vermeye hazırlanıyordu. Ancak mide rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi.👉 "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum."Shakira’nın Turnesi Brezilya’da BaşlamıştıShakira, uzun bir aradan sonra yeni turnesi kapsamında Güney Amerika’da konserler veriyor. Turnesinin ilk ayağı Brezilya’da başlamış, ardından Peru’nun başkenti Lima’da sahne alması planlanmıştı. Ancak ani sağlık sorunu nedeniyle konser iptal edildi.Hayranları, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyişini sürdürüyor. Shakira’nın konserlerine devam edip edemeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/brezilyanin-sao-paulo-kentinde-ucak-dustu-1093717715.html

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