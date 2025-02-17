https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/remi-gazetede-yayinlandi-206-isci-alacak-iskur-uzerinden-basvuru-nasil-yapilir-mulakat-ve-sinav-1093729423.html

Resmi Gazete'de yayınlandı, 206 işçi alacak: İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? Mülakat ve sınav tarihleri ne zaman?

Resmi Gazete'de yayınlandı, 206 işçi alacak: İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? Mülakat ve sınav tarihleri ne zaman?

Sputnik Türkiye

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 personel alımı yapacağını duyurdu. İkinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, tekniker ve büro... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T12:49+0300

2025-02-17T12:49+0300

2025-02-17T12:55+0300

ekonomi̇

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 206 daimi işçi alımı gerçekleştirilecek.📌 Alım yapılacak kadrolar şöyle:Başvuru süreci ve detayları📅 Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2025📌 Başvurular nereden yapılacak?📌 Detaylı bilgilere ulaşmak için:🔗 İŞKUR’un resmi başvuru sayfasıSözlü sınav ve mülakat tarihleri açıklanacakBaşvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), nihai listeyi duyuracak.📌 Sözlü sınav ve mülakat yerleri ile tarihleri ayrıca açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/toki-2025-basvurulari-ne-zaman-81-ilde-250-bin-sosyal-konut-icin-yeni-takvim-aciklandi-1093728145.html

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