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Resmi Gazete'de yayınlandı, 206 işçi alacak: İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? Mülakat ve sınav tarihleri ne zaman?
Resmi Gazete'de yayınlandı, 206 işçi alacak: İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? Mülakat ve sınav tarihleri ne zaman?
Sputnik Türkiye
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 personel alımı yapacağını duyurdu. İkinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, tekniker ve büro... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 206 daimi işçi alımı gerçekleştirilecek.📌 Alım yapılacak kadrolar şöyle:Başvuru süreci ve detayları📅 Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2025📌 Başvurular nereden yapılacak?📌 Detaylı bilgilere ulaşmak için:🔗 İŞKUR’un resmi başvuru sayfasıSözlü sınav ve mülakat tarihleri açıklanacakBaşvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), nihai listeyi duyuracak.📌 Sözlü sınav ve mülakat yerleri ile tarihleri ayrıca açıklanacak.
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Resmi Gazete'de yayınlandı, 206 işçi alacak: İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? Mülakat ve sınav tarihleri ne zaman?

12:49 17.02.2025 (güncellendi: 12:55 17.02.2025)
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Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© İHA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 personel alımı yapacağını duyurdu. İkinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, tekniker ve büro personeli gibi birçok kadroda alım yapılacak. Başvurular 21 Şubat 2025’e kadar İŞKUR üzerinden veya şahsen başvuru merkezlerine gidilerek gerçekleştirilebilecek. İşte detaylar…
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 206 daimi işçi alımı gerçekleştirilecek.
📌 Alım yapılacak kadrolar şöyle:
21 ikinci kaptan
21 ikinci mühendis
10 kılavuz kaptan
1 mühendis
4 büro personeli
19 tekniker
2 veri giriş operatörü
2 gözcü muhabereci
10 tahlisiyeci
71 gemici
45 yağcı

Başvuru süreci ve detayları

📅 Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2025
📌 Başvurular nereden yapılacak?
İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapılabilecek.
İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen giderek başvuru gerçekleştirilebilecek.
📌 Detaylı bilgilere ulaşmak için:
🔗 İŞKUR’un resmi başvuru sayfası

Sözlü sınav ve mülakat tarihleri açıklanacak

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), nihai listeyi duyuracak.
📌 Sözlü sınav ve mülakat yerleri ile tarihleri ayrıca açıklanacak.
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