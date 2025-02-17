https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteorolojinin-ardindan-akomdan-tarihli-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1093722458.html
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan tarihli alarm: Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan tarihli alarm: Çok kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği hava durumu için alarm verdi. Sibirya soğukları kuvvetli kar yağışıyla geliyor. İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte 5 günlük hava tahmini ve kar yağışı detayları
2025-02-17T10:26+0300
2025-02-17T10:26+0300
2025-02-17T10:37+0300
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Geçtiğimiz hafta İstanbul’u etkisi altına alan Sibirya soğukları, bu kez daha kuvvetli bir kar yağışı ile geri dönüyor. Sıcaklıkların 0 ile -3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İstanbullular kar yağışının ne zaman geleceğini merak ederken kar yağışı beklenen iller listesi de sorgulanıyor. "Kar yağışı ne zaman olacak" sorusuna yanıt Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), tarihli yanıt geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için 5 günlük hava tahminini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün ve yarın kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak. Ancak hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışların çarşamba günü karla karışık yağmura, perşembe ve cuma günü ise yoğun kar yağışına dönüşeceği belirtildi.İstanbul Valiliği’nden kritik uyarıİstanbul Valiliği, hava koşullarına dair şu açıklamada bulundu:"Salı günü kuvvetli yağışlar beklenirken, 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı görülecek. 20-21 Şubat (Perşembe-Cuma) günleri ise kent genelinde aralıklı olarak yoğun kar yağışı beklenmektedir."Yetkililer, İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşanabilecek trafik aksaklıkları, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkisi altına alacağını duyurdu. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, hafta boyunca İstanbul ve çevresi, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olacak. Uzman tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hızla düşerek 0-3 derece arasında seyredecek.Şiddetli yağışların bugünden itibaren etkisini göstermesi beklenirken, 19 Şubat Çarşamba itibarıyla karla karışık yağmurun kara dönüşeceği öngörülüyor.Kar yağışı 21-22 Şubat’ta şiddetlenecekYetkililer, 20 Şubat Perşembe günü de devam edecek olan kar yağışının, 21-22 Şubat’ta daha da kuvvetleneceğini belirtti. AKOM, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceğini, 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ise normale dönmesinin beklendiğini aktardı.Kar yağışı beklenen illerSalı gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur görülecek. Özellikle perşembe ve cuma günü neredeyse yurdun tamamı kar yağışının etkisi altında olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini gösterecek.
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan tarihli alarm: Çok kuvvetli geliyor
10:26 17.02.2025 (güncellendi: 10:37 17.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, İstanbul’da hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve hafta boyunca kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da başlayacak olan kar yağışının, kuvvetleneceği tarihi açıkladı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul’u etkisi altına alan Sibirya soğukları, bu kez daha kuvvetli bir kar yağışı ile geri dönüyor. Sıcaklıkların 0 ile -3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İstanbullular kar yağışının ne zaman geleceğini merak ederken kar yağışı beklenen iller listesi de sorgulanıyor. "Kar yağışı ne zaman olacak" sorusuna yanıt Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), tarihli yanıt geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
, İstanbul için 5 günlük hava tahminini
açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün ve yarın kent genelinde sağanak yağmur
etkili olacak. Ancak hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışların çarşamba günü karla karışık yağmura
, perşembe ve cuma günü ise yoğun kar yağışına
dönüşeceği belirtildi.
İstanbul Valiliği’nden kritik uyarı
İstanbul Valiliği
, hava koşullarına dair şu açıklamada bulundu:"Salı günü kuvvetli yağışlar beklenirken, 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı görülecek. 20-21 Şubat (Perşembe-Cuma) günleri ise kent genelinde aralıklı olarak yoğun kar yağışı beklenmektedir."
Yetkililer, İstanbul’un
farklı bölgelerinde yaşanabilecek trafik aksaklıkları
, buzlanma
ve don olaylarına
karşı dikkatli olunmasını önerdi.
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkisi altına alacağını duyurdu. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, hafta boyunca İstanbul ve çevresi, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olacak. Uzman tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hızla düşerek 0-3 derece arasında seyredecek.
Şiddetli yağışların bugünden itibaren etkisini göstermesi beklenirken, 19 Şubat Çarşamba itibarıyla karla karışık yağmurun kara dönüşeceği öngörülüyor.
Kar yağışı 21-22 Şubat’ta şiddetlenecek
Yetkililer, 20 Şubat Perşembe günü de devam edecek olan kar yağışının, 21-22 Şubat’ta daha da kuvvetleneceğini belirtti. AKOM, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceğini, 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ise normale dönmesinin beklendiğini aktardı.
Kar yağışı beklenen iller
Salı gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur görülecek. Özellikle perşembe ve cuma günü neredeyse yurdun tamamı kar yağışının etkisi altında olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz
ve Doğu Anadolu'da
kar yağışı etkisini gösterecek.