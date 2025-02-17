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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan tarihli alarm: Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan tarihli alarm: Çok kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği hava durumu için alarm verdi. Sibirya soğukları kuvvetli kar yağışıyla geliyor. İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte 5 günlük hava tahmini ve kar yağışı detayları
2025-02-17T10:26+0300
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Geçtiğimiz hafta İstanbul’u etkisi altına alan Sibirya soğukları, bu kez daha kuvvetli bir kar yağışı ile geri dönüyor. Sıcaklıkların 0 ile -3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İstanbullular kar yağışının ne zaman geleceğini merak ederken kar yağışı beklenen iller listesi de sorgulanıyor. "Kar yağışı ne zaman olacak" sorusuna yanıt Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), tarihli yanıt geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için 5 günlük hava tahminini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün ve yarın kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak. Ancak hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışların çarşamba günü karla karışık yağmura, perşembe ve cuma günü ise yoğun kar yağışına dönüşeceği belirtildi.İstanbul Valiliği’nden kritik uyarıİstanbul Valiliği, hava koşullarına dair şu açıklamada bulundu:"Salı günü kuvvetli yağışlar beklenirken, 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı görülecek. 20-21 Şubat (Perşembe-Cuma) günleri ise kent genelinde aralıklı olarak yoğun kar yağışı beklenmektedir."Yetkililer, İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşanabilecek trafik aksaklıkları, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkisi altına alacağını duyurdu. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, hafta boyunca İstanbul ve çevresi, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olacak. Uzman tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hızla düşerek 0-3 derece arasında seyredecek.Şiddetli yağışların bugünden itibaren etkisini göstermesi beklenirken, 19 Şubat Çarşamba itibarıyla karla karışık yağmurun kara dönüşeceği öngörülüyor.Kar yağışı 21-22 Şubat’ta şiddetlenecekYetkililer, 20 Şubat Perşembe günü de devam edecek olan kar yağışının, 21-22 Şubat’ta daha da kuvvetleneceğini belirtti. AKOM, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceğini, 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ise normale dönmesinin beklendiğini aktardı.Kar yağışı beklenen illerSalı gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur görülecek. Özellikle perşembe ve cuma günü neredeyse yurdun tamamı kar yağışının etkisi altında olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini gösterecek.
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istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı, istanbul kar ne zaman, meteoroloji hava durumu, sibirya soğukları, istanbul kar tahmini, istanbul’da kar yağacak mı, hava durumu 5 günlük, akom hava durumu, istanbul valiliği uyarısı, kış fırtınası, yoğun kar yağışı, hava durumu son dakika, hava tahmini istanbul, kar yağışı alarmı, istanbul kar yağışı son dakika, istanbul’da kar kaç gün sürecek, soğuk hava dalgası, istanbul hava durumu son dakika, istanbul’a kar ne zaman yağacak, istanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, meteoroloji son dakika kar yağışı uyarısı, istanbul hava durumu kar yağışı, istanbul’da kar kaç gün sürecek, sibirya soğukları ne zaman geliyor, istanbul’da hava sıcaklığı kaç derece olacak, kar yağışı istanbul’u ne zaman vuracak, istanbul için kar alarmı verildi mi, istanbul valiliği kar yağışı açıklaması, hava durumu istanbul kar uyarısı, akom’dan kar yağışı uyarısı, istanbul kar fırtınası etkili olacak mı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan tarihli alarm: Çok kuvvetli geliyor

10:26 17.02.2025 (güncellendi: 10:37 17.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, İstanbul’da hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve hafta boyunca kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da başlayacak olan kar yağışının, kuvvetleneceği tarihi açıkladı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul’u etkisi altına alan Sibirya soğukları, bu kez daha kuvvetli bir kar yağışı ile geri dönüyor. Sıcaklıkların 0 ile -3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İstanbullular kar yağışının ne zaman geleceğini merak ederken kar yağışı beklenen iller listesi de sorgulanıyor. "Kar yağışı ne zaman olacak" sorusuna yanıt Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), tarihli yanıt geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için 5 günlük hava tahminini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün ve yarın kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak. Ancak hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışların çarşamba günü karla karışık yağmura, perşembe ve cuma günü ise yoğun kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden kritik uyarı

İstanbul Valiliği, hava koşullarına dair şu açıklamada bulundu:
"Salı günü kuvvetli yağışlar beklenirken, 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı görülecek. 20-21 Şubat (Perşembe-Cuma) günleri ise kent genelinde aralıklı olarak yoğun kar yağışı beklenmektedir."
Yetkililer, İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşanabilecek trafik aksaklıkları, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkisi altına alacağını duyurdu. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, hafta boyunca İstanbul ve çevresi, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olacak. Uzman tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hızla düşerek 0-3 derece arasında seyredecek.
Şiddetli yağışların bugünden itibaren etkisini göstermesi beklenirken, 19 Şubat Çarşamba itibarıyla karla karışık yağmurun kara dönüşeceği öngörülüyor.

Kar yağışı 21-22 Şubat’ta şiddetlenecek

Yetkililer, 20 Şubat Perşembe günü de devam edecek olan kar yağışının, 21-22 Şubat’ta daha da kuvvetleneceğini belirtti. AKOM, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceğini, 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ise normale dönmesinin beklendiğini aktardı.

Kar yağışı beklenen iller

Salı gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur görülecek. Özellikle perşembe ve cuma günü neredeyse yurdun tamamı kar yağışının etkisi altında olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini gösterecek.
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