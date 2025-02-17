https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ramazan-ayi-icin-geri-sayim-basladi-2025-imsakiye-belli-oldu-ilk-sahur-ilk-iftar-ve-ilk-teravih-ne-1093719383.html

Ramazan ayı için geri sayım başladı, 2025 imsakiyesi belli oldu: İlk sahur, ilk iftar ve ilk teravih ne zaman?

Ramazan ayı için geri sayım başladı, 2025 imsakiyesi belli oldu: İlk sahur, ilk iftar ve ilk teravih ne zaman?

Sputnik Türkiye

2025 Ramazan İmsakiyesi açıklandı! İlk sahur 1 Mart Cumartesi, ilk iftar aynı gün akşamı yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye saatleri ve teravih namazı vakitleri belli oldu.

2025-02-17T08:19+0300

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türki̇ye

ankara

i̇zmir

diyanet i̇şleri başkanlığı

ramazan

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On Bir Ayın Sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı! Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar imsakiye saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan İmsakiyesi'ni açıkladı ve il il sahur ve iftar vakitlerini duyurdu.Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor ve ilk teravih namazı 28 Şubat 2025 Cuma akşamı kılınacak.İstanbul 2025 i̇msakiye📌 İlk sahur: 1 Mart Cumartesi – İmsak saati: 06.07📌 İlk iftar: 1 Mart Cumartesi – İftar saati: 19.01📌 İlk teravih namazı: 28 Şubat Cuma – 20.19Ankara 2025 i̇msakiye📌 İlk sahur: 1 Mart Cumartesi – İmsak saati: 05.52📌 İlk iftar: 1 Mart Cumartesi – İftar saati: 18.47📌 İlk teravih namazı: 28 Şubat Cuma – 20.03İzmir 2025 i̇msakiye📌 İlk sahur: 1 Mart Cumartesi – İmsak saati: 06.16📌 İlk iftar: 1 Mart Cumartesi – İftar saati: 19.11📌 İlk teravih namazı: 28 Şubat Cuma – 20.26Ramazan’a özel i̇badet saatleri açıklandıDiyanet tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte sahur, iftar ve teravih namazı saatleri kesinleşti. Oruç tutacaklar, kendi şehirlerine ait imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini planlayabilirler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/meteorolojiden-istanbul-dahil-7-ile-sari-kodlu-alarm-sicakliklar-10-derece-birden-dusuyor-altay-kar-1093718005.html

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