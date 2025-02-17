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Özel okuldaki fahiş zamma ilişkin emsal karar: '29 bin lirayı iade et'
Özel okuldaki fahiş zamma ilişkin emsal karar: '29 bin lirayı iade et'
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Kızı ilkokul 2. sınıfa başlayan baba, özel okulun eğitim ücretine yüzde 65’ten, yemek ücretine de enflasyondan fazla zam yaptığı gerekçesiyle Tüketici Hakem... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T09:29+0300
2025-02-17T09:29+0300
türki̇ye
özel okul
özel okul fiyatları
özel okullar
zam
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Ankara Çankaya’da, kızı ilkokul ikinci sınıfa geçen baba Onuralp Öner, özel okulun eğitim ve yemek ücretine yaptığı zammı Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı. Baba Öner, 27 Mayıs 2024’te yaptığı başvurusunda şöyle dedi: Hürriyet'in haberine göre özel okul, Öner’in yaptığı şikâyet başvurusuna karşı bir yanıt vermedi. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti ise 4 Aralık 2024’te 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Öner’in talebini haklı bularak kabul etti.Özel okul zammında emsal kararHakem Heyeti, 29 bin 396 liralık ücret farkının veli Onuralp Öner’e ödenmesine karar verdi. Kararı tebliğ eden Öner, şimdi ücret iadesini bekliyor. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’nin belirlediği tutarı ilgili özel okul firması ödemezse karar icraya konularak tahsil edilebilecek. Tüketici Hakem Heyeti’nin kararı özel okulda çocuğu olan veliler açısından emsal niteliği taşıyor.
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özel okul zam, özel okul zam oranı, özel okul zam itiraz, emsal karar, özel okul ücret emsal karar

Özel okuldaki fahiş zamma ilişkin emsal karar: '29 bin lirayı iade et'

09:29 17.02.2025
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Kızı ilkokul 2. sınıfa başlayan baba, özel okulun eğitim ücretine yüzde 65’ten, yemek ücretine de enflasyondan fazla zam yaptığı gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, ‘ayıplı hizmet’ verildiği gerekçesiyle 29 bin 396 liralık ücret farkının faiziyle iadesine karar verdi.
Ankara Çankaya’da, kızı ilkokul ikinci sınıfa geçen baba Onuralp Öner, özel okulun eğitim ve yemek ücretine yaptığı zammı Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı. Baba Öner, 27 Mayıs 2024’te yaptığı başvurusunda şöyle dedi:
“Kızım ilkokul birinci sınıfa başladığında okulla yaptığımız sözleşmede 30 bin lira eğitim ücreti ve 9 bin 760 TL yemek ücreti olmak üzere toplam 39 bin 760 lira para ödemiştim. Ancak bu yıl ikinci sınıfa geçerken hem yemek ücreti 32 bin 800 TL’ye çıkarıldı hem de eğitim ücreti 62 bin 200 TL olarak benden peşin olarak tahsil edildi. Eğitim ücretinin devletin belirlediği yüzde 65 tutarın üzerinde olması, yemek ücretinin de gıda enflasyon artışının çok üzerinde olması sebebiyle aradaki ücret farkının yasal faizi ile tarafıma iadesini istemekteyim”
Hürriyet'in haberine göre özel okul, Öner’in yaptığı şikâyet başvurusuna karşı bir yanıt vermedi. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti ise 4 Aralık 2024’te 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Öner’in talebini haklı bularak kabul etti.

Özel okul zammında emsal karar

Hakem Heyeti, 29 bin 396 liralık ücret farkının veli Onuralp Öner’e ödenmesine karar verdi. Kararı tebliğ eden Öner, şimdi ücret iadesini bekliyor. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’nin belirlediği tutarı ilgili özel okul firması ödemezse karar icraya konularak tahsil edilebilecek. Tüketici Hakem Heyeti’nin kararı özel okulda çocuğu olan veliler açısından emsal niteliği taşıyor.
Bakanlık denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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